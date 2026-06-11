Fin del Día de la Familia en Colombia: plazo máximo para solicitar y disfrutar de la jornada laboral

La obligatoriedad del Día de la Familia desaparece debido a la Ley 2101 de 2021, que ordena la reducción progresiva de la jornada laboral en Colombia sin disminuir el salario. Esta disminución definitiva empieza a regir el 15 de julio de 2026, cuando la jornada máxima legal pase a ser de 42 horas semanales. La ley que redujo la hora en 6 horas respecto a las 48 que duraba la anterior jornada laboral fue tomada por los legisladores como una compensación del tiempo que antes se destinaba al Día de la Familia y a las dos horas semanales de actividades culturales, deportivas o de capacitación.

Los trabajadores colombianos están ante el fin de un beneficio que ha buscado equilibrar la vida personal y laboral desde 2017. Con la implementación de la reducción de la jornada laboral , el Día de la Familia dejará de ser una obligación legal para la mayoría de los empleadores a partir del segundo semestre de 2026.

Quienes deseen disfrutar de este beneficio deberán mantener un contrato formal, presentar la solicitud dentro del primer semestre de 2026 y notificar con al menos 10 días de anticipación. Por último, se debe coordinar la fecha específica con el empleador





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