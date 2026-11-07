Fin del peaje gratuito en Medellín-Bogotá y acuerdos de Invías

El colectivo Los Magníficos retira protestas en la Ruta 60. Invías garantiza reparaciones y servicios de emergencia para restaurar el cobro de peajes tras ocho meses de exención.

El tramo El Santuario-Caño Alegre de la autopista Medellín-Bogotá, conocida como la Ruta 60, ha terminado con la fase de paso gratuito que permanecía activa durante los últimos ocho meses. Esta medida se mantiene en vigor desde el 25 de febrero de este año, momento en que el colectivo de transportadores Los Magníficos de la Ruta 60, liderado por Julio César Flórez, instaló protestas en los peajes para exigir mejoras urgentes.

Acuerdo entre colectivos y entidad gubernamental

El restablecimiento del cobro se confirmó tras una mesa de negociación realizada el pasado jueves entre el líder del colectivo, Julio César Flórez, y la entidad del Gobierno nacional encargada de la infraestructura vial, Invías. Durante este encuentro, ambas partes acordaron un plan estructurado de intervenciones en el corredor vial como contraprestación directa para que los manifestantes devolvieran el control del peaje a la administración.

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Plan de repavimentación y servicios de emergencia

El compromiso central de Invías consiste en ejecutar trabajos de repavimentación de alta calidad en diversos tramos dañados, excluyendo las soluciones temporales de reparcheo que han caracterizado intervenciones previas. Asimismo, la entidad se ha comprometido a repatriar servicios básicos esenciales que habían sido retirados, incluyendo la presencia permanente de grúas, ambulancias y vehículos talleres para atender incidencias en tiempo real.

Ubicación y estado crítico de la infraestructura vial

El tramo específico donde se instalaron las protestas abarca una extensión crítica que presenta más de 150 huecos, una condición que ha generado centenares de accidentes mortales en años recientes. La estadística de seguridad en esta vía muestra un promedio de 10 fallecidos por año, lo que ha colmado la paciencia de comerciantes y transportadores de la zona que han mantenido manifestaciones continuas desde 2024.

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Retorno a la normativa de tarifas vigentes

Desde este viernes se restablecieron los cobros ordinarios en el peaje de El Santuario, poniendo fin a la exención que beneficiaba a los usuarios. La tarifa para vehículos particulares se fija en 18.000 pesos, mientras que el cobro para camiones se establece en un rango que varía entre 60.000 y 120.000 pesos, dependiendo de la categoría del vehículo.

Cronograma de ejecución y perspectivas futuras

El líder Julio César Flórez declaró que la implementación de los trabajos de repavimentación y el retorno de los servicios de emergencia están programados para comenzar en un plazo máximo de 15 días. El colectivo Los Magníficos ha expresado su confianza en la buena voluntad de Invías para cumplir estos plazos, contrastando la situación actual con los incumplimientos recurrentes de administraciones anteriores que operan bajo la autorización desde el 8 de agosto de 2018.