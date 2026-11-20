Barranquilla asegura el escenario perfecto con el Metropolitano Roberto Meléndez remodelado para la gran final entre Atlético Mineiro y Boca Juniors. Conmebol valida infraestructura.

El escenario en Barranquilla ha alcanzado su estado final de preparación para recibir la gran final de la Copa Sudamericana 2024. El nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez culminó este jueves su última inspección técnica antes del enfrentamiento decisivo programado para este sábado. Los equipos brasileño Atlético Mineiro y argentino Boca Juniors se disputarán el título continental en este recinto que ya muestra todos sus sistemas operativos.

Validación Técnica y Estado del Recinto Deportivo

La verificación presencial confirmó que las obras de remodelación del Metropolitano están prácticamente concluidas y operativas. La delegación evaluadora recorrió las instalaciones bajo la coordinación del alcalde Alejandro Char para comprobar los avances logrados desde la visita anterior. Los especialistas validaron que la infraestructura deportiva cumple con los estándares requeridos para un evento de esta magnitud.

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El terreno de juego híbrido presenta una superficie uniforme y en excelentes condiciones físicas. El césped se encuentra listo para recibir a los atletas en un espectáculo que reunirá a millones de espectadores a nivel global. Solo permanecen algunos trabajos menores de paisajismo y acabados estéticos que no afectan la funcionalidad del campo.

La tecnología de punta instalada en el recinto incluye un sistema completo de cámaras aéreas. Este recurso permitirá generar nuevas perspectivas visuales durante la transmisión internacional del partido. Las vallas publicitarias electrónicas rodean completamente la cancha para la proyección de mensajes comerciales patrocinadores del torneo.

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Evaluación de Líderes de Conmebol y Federación Colombiana

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), destacó la transformación del recinto como uno de los más modernos de la región. En sus comentarios tras la condecoración a Ramón Jesurun y a su propia persona, el directivo calificó la obra como probablemente la más elegante del continente.

Domínguez reconoció explícitamente la determinación de Ramón Jesurun para proponer a Colombia y específicamente a Barranquilla como sede de la final. Asimismo, resaltó el liderazgo del alcalde Alejandro Char en la ejecución de los trabajos en un tiempo récord que superó las expectativas iniciales.

Ramon Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, otorgó su validación definitiva a las condiciones del estadio. El directivo afirmó que cualquier evento de fútbol de alta categoría puede desarrollarse en Barranquilla bajo los requerimientos de la Fifa y la Conmebol.

Jesurun expresó su convencimiento de que la ciudad se abrirá un abanico de oportunidades para solicitar futuros eventos internacionales. La Federación busca consolidar a Barranquilla como un anfitrión recurrente de competiciones de primer nivel gracias a la calidad de sus instalaciones.

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Impacto Deportivo y Próxima Agenda Institucional

Los camerinos de ambos equipos están completamente adecuados y listos para albergar a las delegaciones oficiales. Las áreas internas del estadio muestran un avance considerable respecto a las inspecciones anteriores, garantizando el confort esperado para los protagonistas.

Las graderías y los espacios de circulación han sido optimizados para mejorar la experiencia de los espectadores. La intervención busca elevar el estándar del Metropolitano a la altura de los grandes estadios históricos del continente sudamericano.

La iluminación del recinto y el sistema de sonido están calibrados para ambientar la jornada desde los minutos previos al pitazo inicial. La cuenta regresiva para el inicio del torneo llega a su desenlace final tras meses de intervenciones técnicas.

Barranquilla se prepara para vivir una celebración deportiva única que marcará su historia reciente. La apertura oficial del recinto ante la prensa internacional se concretará con el himno de la Conmebol y el inicio del juego decisivo.