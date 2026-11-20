Boca Juniors y Atlético Mineiro disputan la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla con 10 millones de dólares en juego para el campeón. Conoce los detalles económicos.

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se jugará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Este duelo definirá al campeón continental y repartirá un premio histórico de 10 millones de dólares para el vencedor, marcando un hito económico en la competición.

Premios históricos de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estableció que el ganador recibirá 10 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 54 por ciento respecto a los 6,5 millones de dólares del 2025. El subcampeón recibirá 2,5 millones de dólares, un aumento respecto a los 2 millones de la edición anterior. La distribución total de premios superará los 84 millones de dólares.

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Recorrido y premios de Boca Juniors

Boca Juniors ingresó directamente en los octavos de final tras ser eliminado de la Copa Libertadores. Sus premios acumulados en la Sudamericana son 2,6 millones de dólares, distribuidos así: 500.000 por repechaje, 600.000 por octavos, 700.000 por cuartos y 800.000 por semifinales. Sumado a 8,78 millones de dólares de la fase de grupos de la Copa Libertadores, su total potencial es alto.

Recorrido y premios de Atlético Mineiro

Atlético Mineiro disputó todas las fases desde el inicio, acumulando 3,375 millones de dólares. Su desglose incluye 1,275 millones por fase de grupos y tres victorias, más 600.000 por octavos, 700.000 por cuartos y 800.000 por semifinales. Este monto total supera la cifra obtenida por su rival argentino en la competición actual.

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Escenarios económicos de la final

Si Atlético Mineiro gana, obtendrá 13,375 millones de dólares en premios totales. En ese caso, Boca Juniors recibiría 5,1 millones como subcampeón. Si gana Boca Juniors, acumularía 12,6 millones de dólares, mientras que Atlético Mineiro obtendría 5,875 millones de dólares. La partida central es un adicional de 7,5 millones de dólares sobre los 2,5 millones garantizados por llegar a la final.

Impacto y cronograma del partido

El partido comenzará a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia. La capital del Atlántico ya recibe a las delegaciones y aficionados. Las autoridades locales y la Conmebol organizarán actividades previas. El evento definirá al nuevo campeón del segundo torneo más importante de Sudamérica.