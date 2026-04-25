Final de infarto en la National League: York City asciende en el minuto 103 tras invasión de campo

El York City logró un ascenso dramático a la League Two tras marcar un gol en el minuto 103, después de que el Rochdale AFC celebrara prematuramente un gol que provocó la invasión del campo por parte de sus aficionados. Un final de temporada inolvidable en la National League inglesa.

El desenlace de la National League inglesa ha sido, sin duda, uno de los más dramáticos y sorprendentes en la historia reciente del fútbol. La última jornada de la temporada nos regaló un final de infarto, con un giro inesperado que dejó a un equipo en la gloria y a otro sumido en la desilusión más profunda.

El York City se coronó campeón y ascendió a la League Two gracias a un gol agónico en el minuto 103, un tanto que llegó justo después de que el Rochdale AFC creyera haber sellado su propio ascenso en el minuto 95. La euforia desatada por el gol del Rochdale fue tal que sus aficionados invadieron el campo en una celebración prematura, interrumpiendo el partido y generando un caos que puso en duda su posible reanudación.

Este incidente, aunque lamentable, añadió un capítulo aún más intenso a una jornada ya de por sí cargada de emoción. Ambos equipos habían protagonizado campañas excepcionales a lo largo de la temporada, demostrando un nivel de competitividad y regularidad poco común en una categoría semiprofesional. El York City llegó a la última jornada con 107 puntos, mientras que el Rochdale lo hizo con 105, ambos acumulando un impresionante número de victorias y empates.

La tensión era palpable, ya que solo había un cupo de ascenso directo en juego: el primer clasificado ascendería directamente a la League Two, mientras que el segundo tendría que disputar el ‘playoff’ para intentar conseguir el ascenso. El enfrentamiento directo entre ambos equipos se convirtió, por lo tanto, en una verdadera final, un duelo decisivo donde cada minuto, cada jugada y cada decisión arbitral podían marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

El gol inicial del Rochdale, anotado por Emmanuel Dieseruvwe en el minuto 93, parecía sentenciar el partido y desatar la locura en las gradas. Sin embargo, el fútbol es un deporte impredecible, y el destino tenía reservada una última sorpresa. Tras la invasión del campo y la consiguiente interrupción, el árbitro decidió conceder al menos seis minutos adicionales para permitir que el partido se completara en condiciones justas.

Fue en esos minutos de descuento, en el minuto 105 para ser exactos, cuando se produjo el momento culminante de la jornada. Una acción caótica dentro del área del Rochdale, con varios rebotes y un intenso forcejeo entre los jugadores, culminó con un remate de Josh Stones que un defensor intentó despejar sobre la línea de gol.

La duda era si el balón había cruzado completamente la línea o no, pero tras consultar su reloj y evaluar cuidadosamente la jugada, el árbitro validó el gol. La alegría se trasladó instantáneamente al bando del York City, que celebró un ascenso que parecía haberse escapado de sus manos.

Los jugadores del York corrieron a abrazar a su entrenador, Stuart Maynard, y festejaron el título de liga sobre el césped, mientras que los aficionados del Rochdale, que habían rozado la gloria, se lamentaban por la cruel derrota. El Rochdale, a pesar de la desilusión, aún tiene la oportunidad de ascender a través del ‘playoff’, pero la amargura de haber estado tan cerca del ascenso directo es innegable.

El técnico del York, Stuart Maynard, demostró deportividad y empatía al expresar su deseo de que el Rochdale logre el ascenso a través del ‘playoff’, afirmando que es “criminal” que un equipo con 100 puntos no pueda ascender. Este final de temporada en la National League será recordado por mucho tiempo como un ejemplo de la pasión, la emoción y la imprevisibilidad que caracterizan al fútbol





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