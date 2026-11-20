Boca Juniors y Atlético Mineiro disputan la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla. Un evento con impacto económico superior a $840.000 millones y el reestreno del Metropolitano Roberto Meléndez.

El fútbol sudamericano tiene este sábado la vista puesta en Barranquilla para el duelo definitivo de la Copa Sudamericana 2026. Lafinal enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil contra Boca Juniors de Argentina en un choque de alto voltaje.

Este partido inaugural marcará la reapertura oficial del Metropolitano Roberto Meléndez. El recinto se presenta como la infraestructura deportiva más moderna de Colombia después de una extensa renovación.

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Reestreno del Metropolitano Roberto Meléndez

Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la final en el nuevo Metropolitano Roberto Meléndez. Este escenario cuenta con una capacidad actualizada para 65.000 espectadores. La remodelación comenzó el 18 de enero de 2026 y aumentó el aforo en 22.000 asientos.

El evento económico en territorio barranquillero generará un impacto financiero superior a los $840.000 millones. Estas cifras impulsarán considerablemente la economía de la capital atlanticense. Las acciones del encuentro están programadas para iniciar a las 5:30 p.m. del sábado.

La normativa del torneo dicta que se disputarán inicialmente 90 minutos de juego. En caso de que el marcador permanezca empatado al final del tiempo reglamentario, el reglamento prevé la prórroga. Si la igualdad persiste al término de la prórroga, el ganador se definirá mediante lanzamientos penales.

Impacto Económico y Logístico de la Final

Se espera que la capital atlanticense reciba a más de 125.000 visitantes durante el evento. El sistema de transporte urbano conocido como Supermetro colmará sus tribunas para atender la demanda de aficionados.

Las ciudades del Caribe colombiano también participan en esta celebración masiva. Cartagena y Santa Marta exhiben un ambiente festivo dominado por los colores azul y amarillo.

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Esta situación confirma la capacidad de Colombia para organizar eventos de primer nivel. Otras ciudades como Medellín y Bogotá también llevan a cabo procesos de modernización deportiva para futuras citas continentales.

Movilización Masiva de la Hinchada Xeneize

Boca Juniors ha movilizado a una multitud de seguidores desde hace semanas. El club comunicó a principios de año que posee 282.644 socios registrados en todo el mundo.

Se estima que la hinchada de Boca Juniors suma unos 16 millones de seguidores a nivel global. Muchos de estos aficionados no provienen exclusivamente de Argentina, lo que evidencia su alcance internacional.

La parcialidad ha ocupado lugares turísticos emblemáticos durante su estancia. El Malecón de Barranquilla y el Centro Histórico de Cartagena ya han sido escenario de grandes concentraciones y cánticos.

Al llegar al hotel Estelar en Alto Prado, los hinchados recibieron al equipo en las calles. La prensa local reportó que miles de aficionados esperaban al plantel para manifestar su respaldo incondicional.

El Incentivo Financiero y la Receta del Trofeo

El campeón de la Copa Sudamericana 2026 recibirá un premio de 10 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento cercano al 54 por ciento con respecto a los 6,5 millones de dólares otorgados en 2025.

El subcampeón del torneo asegurará un premio de 2,5 millones de dólares. El reparto total de premios del certamen supera la barrera de los 84 millones de dólares.

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Si el Atlético Mineiro se proclama campeón, acumulará 13,3 millones de dólares. En caso de sufrir la derrota, el equipo brasileño se llevará 5,8 millones de dólares.

Para Boca Juniors, la victoria significaría sumar 12,6 millones de dólares. Si cae derrotado, el cuadro argentino obtendrá 5,1 millones de dólares como compensación.

Historial y Estrategias de los Ensayos

Boca Juniors busca romper una sequía de 18 años sin títulos internacionales. Su última conquista fue la Recopa Sudamericana el 27 de agosto de 2008 ante Arsenal de Sarandí.

El equipo argentino también perdió tres finales consecutivas de Copa Libertadores. Estas derrotas ocurrieron frente a Corinthians en 2012, River Plate en 2018 y Fluminense en 2023.

Su última final de Sudamericana data del 18 de diciembre de 2005 ante Pumas de México. Boca Juniors ha ganado el trofeo en las dos ocasiones que ha disputado esta instancia decisiva.

Atlético Mineiro consolidó su proyecto deportivo desde la década de 2010. Ronaldinho Gaúcho los llevó a la gloria de la Copa Libertadores en 2013.

El conjunto brasileño ganó la Recopa en 2014, pero cayó en finales recientes. Perdió la Copa Libertadores de 2024 ante Botafogo y la Sudamericana de 2025 frente a Lanús.

Este será el segundo duelo decisivo entre estos dos clubes. El primer enfrentamiento por un título ocurrió el 22 de julio de 1993.

Boca Juniors venció 1-0 al Atlético Mineiro en La Bombonera por la Copa de Oro Nicolás Leoz.