Boca Juniors y Atlético Mineiro jugarán la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla. Palmeiras busca la Libertadores contra Estudiantes en Montevideo con fuerte favoritismo.

El primer encuentro tendrá lugar este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana. Una semana después, Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo.

Particularidad histórica para el fútbol colombiano

La final de Barranquilla tendrá, además, una particularidad para el fútbol colombiano. Este escenario marca un nuevo capítulo para el estadio Metropolitano, que recibirá a dos equipos que buscan quedarse con uno de los principales títulos del continente desde que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) adoptó este formato en 2019.

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Favoritismo de Boca Juniors entre usuarios

En la previa del encuentro, Boca Juniors aparece como el principal favorito entre los usuarios colombianos de Betano. De acuerdo con la plataforma, mientras que Atlético Mineiro concentra apenas el 3%. La diferencia refleja una marcada preferencia por el conjunto xeneize entre quienes participaron en estos pronósticos.

Los porcentajes corresponden a selecciones realizadas por los usuarios y no representan probabilidades estadísticas de victoria. Sin embargo, los datos sobre la manera en que podría resolverse el encuentro muestran otro comportamiento. Entre los pronósticos globales registrados en Betano, una parte importante de los pronósticos contempla un partido que no se resolvería durante el tiempo reglamentario.

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Expectativa de prórroga y penales

La expectativa sobre una posible prórroga o definición desde el punto penal acompaña así la previa de la final que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Otro 29% contempla una definición favorable al conjunto argentino mediante una tanda de penales.

Palmeiras busca revalidar título en Montevideo

La atención del fútbol sudamericano se trasladará posteriormente a Montevideo, donde Palmeiras buscará conquistar nuevamente la Copa Libertadores en un escenario que guarda un antecedente importante para el equipo brasileño. En 2021, en una final que se definió durante el tiempo suplementario. Cinco años después, Palmeiras regresará al mismo estadio para enfrentar a Estudiantes de La Plata.

Esta vez, con una amplia ventaja en los pronósticos registrados entre los usuarios colombianos de Betano, que nuevamente muestran una preferencia marcada por uno de los equipos finalistas. Palmeiras concentra el 91,1% de los pronósticos de campeón en Colombia, mientras que Estudiantes de La Plata reúne el 8,9%.

Diferencia en pronósticos internacionales

La diferencia también se observa en los registros internacionales, aunque con una distancia menor entre los dos equipos que disputarán el título continental. Alcanza el 83,5% de los pronósticos de campeón, frente al 16,5% del equipo argentino. Aunque Palmeiras mantiene el favoritismo en ambos escenarios, la proporción de selecciones a favor de Estudiantes es mayor entre los usuarios internacionales que entre quienes realizaron sus pronósticos desde Colombia.

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Pronósticos sobre el desenlace final

Los registros sobre la posible definición de la Copa Libertadores presentan una diferencia frente al favoritismo general. Aunque Palmeiras lidera las selecciones para quedarse con el título, el 30% de los pronósticos globales sobre el desenlace contempla que Estudiantes de La Plata gane durante el alargue. Los datos de Betano muestran dos comportamientos entre los usuarios.

Hay una marcada preferencia por Boca Juniors y Palmeiras como campeones, pero también una participación importante de pronósticos que contemplan definiciones posteriores a los 90 minutos. En ambos torneos, las selecciones sobre el resultado final y la forma de conseguir el título corresponden a categorías diferentes. La plataforma precisó que los porcentajes publicados corresponden a la proporción de selecciones registradas en su aplicación, diferenciadas por categoría y ámbito geográfico.

Por tanto, sin constituir una medición de todos los aficionados al fútbol ni una garantía sobre los resultados deportivos. Con la final de la Sudamericana programada para el 21 de noviembre y la Libertadores para siete días después, Barranquilla y Montevideo serán los escenarios de los últimos encuentros continentales de la temporada.

Boca Juniors, Atlético Mineiro, Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán los títulos en dos partidos que concentran la atención de los aficionados y los pronósticos registrados antes de cada definición.