Finalistas Premio Biblioteca Narrativa Colombiana Eafit 2023

Cuatro autores antioqueños compiten por el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana organizado por Eafit. Conoce las obras, los autores y sus posturas sobre el circuito literario actual en Medellín.

La Fundación Eafit ha anunciado la lista de finalistas para la entrega del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, un certamen que reafirma su posición como un termómetro esencial de los intereses de lectura del público y de la producción intelectual de los escritores contemporáneos. Aunque ganar un laurel de esta naturaleza no garantiza la posteridad absoluta de una obra, ni siquiera la alcanzada por el Nobel, sí asegura que nombres y libros específicos capten la atención de la crítica y los lectores durante varias semanas, lo cual resulta vital en el dinámico mercado editorial.

La selección de este año destaca por la presencia dominante de cuatro autores antioqueños, quienes compiten por una bolsa de cincuenta y cinco millones de pesos y el prestigio cultural que otorga el reconocimiento institucional, justo antes del inicio de las vacaciones de fin de año. Los títulos finalistas son Los espantos de mamá, de Gilmer Mesa; La corriente, de Alejandro Vega Carvajal; Un ruido de fondo que nunca se apaga, de Sebastián Gaviria; y Guía la lenta hiedra, María, de Lucas Vargas, obras que ofrecen una radiografía actualizada de la vitalidad literaria en Antioquia.

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Análisis de Géneros y Circuitos Editoriales

La simple exhibición de la lista final permite formular hipótesis sociológicas sobre la configuración de los géneros literarios y la estructura del circuito editorial regional en Colombia. En primer lugar, se observa que los géneros tradicionales han absorbido en buena medida otros registros estéticos, desdibujando las fronteras clásicas; mientras que el libro de Gilmer Mesa se clasifica como novela, el de Sebastián Gaviria consiste en un conjunto de ensayos sobre la paternidad, y la obra de Lucas Vargas corresponde a un libro de cuentos, lo que evidencia una mezcla de formas narrativas y no narrativas en la producción actual.

Incluso la obra de Alejandro Vega Carvajal, titulada La corriente, presenta una clasificación dual interesante: aunque el autor la incluye en la categoría de narrativa, la editorial que la publicó la ubica en el estante de la novela, lo que sugiere una flexibilidad en las etiquetas mercantiles. Esta diversidad de formatos refleja un universo de muestra pequeño pero significativo, donde la creatividad de los autores supera las limitaciones de las categorías rígidas establecidas por las instituciones.

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En segundo lugar, el análisis del circuito editorial revela información crucial sobre la salud del mercado de la capital de Antioquia y sus dinámicas locales de consumo. De los cuatro libros finalistas, únicamente el de Gilmer Mesa forma parte del catálogo de una editorial multinacional, mientras que las restantes obras están publicadas por editoriales independientes, como es el caso de Lucas y Sebastián, y por una universidad, la editorial universitaria de Alejandro Vega, lo que sugiere una fuerte presencia de la producción académica e independiente frente a la gran industria.

Posturas de los Autores sobre el Premio

Ante la solicitud de EL COLOMBIANO, los finalistas antioqueños compartieron sus reflexiones sobre la importancia de los concursos literarios, el origen de sus obras y su visión sobre el futuro de sus proyectos, ofreciendo una perspectiva interna sobre el valor del reconocimiento institucional. Gilmer Mesa consideró que los premios son necesarios porque introducen y validan obras en el mercado y los círculos literarios, abren nuevos mercados y establecen rutas de lectura que ayudan a fortalecer o establecer nuevos cánones, así como a reconfigurar y visualizar las temáticas importantes para una sociedad contemporánea.

Alejandro Vega Carvajal explicó que la idea de escribir La corriente surgió tras realizar varios viajes nacionales e internacionales en motocicleta y en bicicleta, con el objetivo de descubrir otros estilos de vida y realidades diferentes a las suyas, un proceso que sustentó en un trabajo investigativo universitario bajo el paradigma de investigación-creación, acompañando la novela con un producto académico y una bitácora de creación dentro de una trilogía transmedia.

Sebastián Gaviria, por su parte, manifestó que no le parece buena idea hablar sobre obras que no se han leído, aunque admite que pueden dar una idea singular o fragmentaria de la literatura colombiana actual, y prefirió seguir el consejo de Gabo de no conversar sobre lo que se está escribiendo, mientras que Lucas Vargas también evitó comentar sobre el trabajo de sus competidores para mantener el enfoque en su propia trayectoria creativa y proyectos futuros.

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Impacto Cultural y Próximos Pasos

Los finalistas coincidieron en destacar que el reconocimiento de los premios también da pauta de lectura y permite observar con mayor claridad los hilos extraliterarios que promueven, sostienen o anulan la obra o el autor, por lo que es necesario que tanto los lectores como los escritores reconozcan a las entidades o instituciones que patrocinan los concursos, comprendiendo así las estructuras de poder que subyacen al mercado cultural.

El circuito editorial de la región, representado por esta selección de autores, demuestra que la oferta implica la existencia de la demanda, incluso cuando la mayoría de las obras provienen de editoriales independientes o universitarias, lo cual habla de una resistencia y vitalidad del ecosistema literario antioqueño frente a las grandes corporaciones internacionales que dominan solo una de las cinco posiciones en juego.

La revelación del nombre del ganador está pendiente de la decisión del jurado, pero se invita al público a acudir a las librerías y adquirir estas obras inmediatamente, sin esperar el momento oficial, para apoyar la diversidad literaria y contribuir a la visibilidad de nombres que están configurando el presente de la narrativa en Colombia, asegurando que estas historias continuen resonando más allá de la ceremonia de premiación.