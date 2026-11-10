Financiación de partidos políticos: CNE asigna $38.036 millones para el segundo semestre

El CNE distribuye $38.036 millones en financiación de partidos políticos. El Partido Liberal recibe la mayor cifra, seguido por el Pacto Histórico y el Partido Conservador.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) asignó los recursos para la financiación de partidos políticos correspondientes al segundo semestre de este año. El monto total asciende a $38.036 millones de pesos, según un documento del organismo que dio a conocer el medio EL COLOMBIANO. El Partido Liberal Colombiano encabeza la lista con $5.306.878.047.

Los partidos tradicionales mantienen un lugar destacado en el reparto, aunque la alternancia entre liberales y conservadores ya no marca el sistema político desde hace varios años. Junto a ellos aparecen el Movimiento Político Pacto Histórico y el Partido Centro Democrático, que cuentan con las bancadas más numerosas en el Congreso.

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Reparto de la financiación de partidos

El Partido Liberal Colombiano recibirá $5.306.878.047, mientras que el Movimiento Político Pacto Histórico obtendrá $5.038.316.368. El Partido Conservador Colombiano recibirá $4.538.407.908 y el Partido Centro Democrático $4.414.631.418, completando los cuatro primeros lugares.

Según Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, estos fondos son recursos regulares que la ley entrega del Estado a los partidos y movimientos con personería jurídica para su funcionamiento. Portela explicó que el reparto depende de la representación de cada colectividad en concejos, asambleas y Congreso.

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De acuerdo con la explicación de Portela, el 10 % corresponde a todos los partidos o movimientos con personería jurídica, por lo que algunas colectividades sin representación o con representación minoritaria también acceden a una porción. Esta regla se detalla en el artículo 12 de la Ley 1475 de 2011.

El 15 % se distribuye entre los partidos que obtuvieron el 3 % o más del total de votos en la última elección del Congreso, y el 40 % se asigna en proporción al número de curules obtenidas. Portela señaló que, en la práctica, ese 3 % corresponde a los partidos que superan el umbral, por lo que estos dos rubros suman un total de 55 %.

Partidos tradicionales y nuevas mayorías en el reparto

Los partidos tradicionales conservan una ventaja clave porque mantienen representación en los municipios. El 15 % restante se reparte según las curules obtenidas en la última elección de concejos municipales, y el 10 % según las curules de asambleas departamentales.

Portela también explicó que el 5 % se destina según el número de mujeres y el 5 % según el número de jóvenes que cada partido haya elegido a corporaciones públicas. Con estas variables, el reparto premia la presencia territorial y la diversidad de los cargos elegidos, además del peso en el Congreso.

El caso del Partido Defensores de la Patria, recién creado por el presidente Abelardo de la Espriella, muestra cómo funciona el piso mínimo. Esta colectividad aparece como la que menos recibe, con $140.874.872 de pesos, cifra que Portela vincula con lo que denominó unos mínimos de funcionamiento.

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En la lista completa aparecen otros 23 partidos y movimientos con montos menores. Entre ellos figuran el Partido Alianza Verde con $2.317.283.899, el Partido de la U con $3.544.821.705 y el Partido Cambio Radical con $2.804.882.337.

Impacto del reparto y próximos pasos del CNE

La distribución confirma que la financiación pública de los partidos sigue dependiendo de la cantidad de curules que cada colectividad obtiene en el Congreso. Según Portela, más de la mitad de los recursos depende de esa variable, lo que define la capacidad de funcionamiento de cada organización política.

Para los ciudadanos, el reparto determina cuánto dinero público recibe cada partido para sostener su operación durante el segundo semestre del año. El documento del CNE deja en evidencia que la representación territorial y electoral tiene un peso directo en esos recursos.

El CNE publicó el documento con la asignación para el segundo semestre, y la lista completa incluye 27 partidos y movimientos. La fuente consultada no especifica nuevas fechas de desembolso ni otros pasos adicionales, por lo que la información disponible se limita a los montos asignados y a las reglas de la Ley 1475 de 2011.