Findeter alcanza hitos históricos en el desarrollo regional con inversión de 16.6 billones de pesos

La banca de desarrollo Findeter supera sus metas cuatrienales impulsando proyectos de energía, salud y educación en los municipios más vulnerables de Colombia.

Findeter , la entidad encargada de impulsar el crecimiento regional en Colombia , ha presentado un balance sumamente positivo respecto a su gestión durante el último cuatrienio.

Los resultados revelan un desempeño excepcional, habiendo desembolsado un total de 16,6 billones de pesos destinados a la financiación de 2,220 proyectos estratégicos. Esta inversión masiva ha logrado impactar directamente a 773 municipios distribuidos en 30 departamentos y la ciudad de Bogotá, consolidando la misión de la entidad de llevar el progreso a las zonas más remotas del país.

Un dato fundamental es que el 92 por ciento de los recursos, específicamente en 708 municipios, se han dirigido a territorios clasificados en las categorías 3, 4, 5 y 6. Estas son precisamente las regiones que presentan las mayores necesidades básicas insatisfechas, asegurando que el desarrollo no sea solo un privilegio de las grandes capitales, sino una realidad para las comunidades más vulnerables.

Solo en el primer trimestre de 2026, la entidad ya ha desembolsado más de 1,42 billones de pesos para 224 proyectos en 428 municipios, lo que demuestra un ritmo de ejecución acelerado y eficiente que busca cerrar brechas históricas de desigualdad. La distribución de los fondos refleja una visión integral del desarrollo sostenible y la modernización del estado.

El sector energético ha sido la prioridad principal con un 32,5 por ciento de los desembolsos, seguido por el desarrollo urbano y la vivienda con un 18,3 por ciento, y el transporte con un 13,5 por ciento. Otros sectores vitales como el saneamiento fiscal, la salud, el agua potable, la educación y diversas áreas complementarias también han recibido inversiones significativas.

Entre los proyectos emblemáticos destacan las iniciativas de transición energética, como el proyecto solar fotovoltaico Doña Juana en La Dorada y el proyecto San Francisco en Palestina, Caldas, el cual se posiciona como el primer parque solar de la Central Hidroeléctrica de Caldas. Asimismo, se han implementado mejoras viales críticas en Gamarra, Cesar, la recuperación ambiental del ecoparque Corazón de Pance en Cali y la construcción de la Institución Educativa Técnica Comercial Litecom en Jamundí, beneficiando a miles de estudiantes.

En el ámbito de la salud, resalta la culminación de la torre materno infantil del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en Neiva, mientras que en vivienda se han financiado más de trece mil unidades en diversos municipios de Bolívar, Boyacá y Antioquia. En la capital, se ha invertido en el macroproyecto de rehabilitación de la línea Tibitoc - Casablanca para optimizar el servicio de agua y alcantarillado para millones de habitantes.

Más allá de la financiación directa, Findeter se ha consolidado como el brazo operativo estratégico del Gobierno Nacional para la implementación de políticas públicas. Durante este periodo, ha ejecutado 941 proyectos en 559 municipios, administrando recursos por 6,1 billones de pesos en coordinación con diversos ministerios y entidades territoriales. Este esfuerzo operativo incluye la construcción de 82 puntos de abastecimiento solidario bajo el programa Hambre Cero, diseñados para fortalecer la seguridad alimentaria y la comercialización de productos locales.

En el campo educativo, se encuentran en marcha 41 proyectos de infraestructura universitaria en 16 departamentos, buscando ampliar los cupos y mejorar las instalaciones de la educación superior pública. Además, la entidad ha mostrado un fuerte compromiso con la economía popular y las comunidades étnicas.

A través de convenios con el Ministerio de Vivienda, se han desarrollado pozos y molinos, y junto al Ministerio del Interior, se han gestionado bancos de proyectos que benefician a miles de personas, incluyendo iniciativas específicas para las comunidades indígenas Pastos y Quillacingas. Este enfoque inclusivo asegura que la banca de desarrollo actúe como un motor de equidad social, reduciendo las brechas socioeconómicas y fomentando un crecimiento regional sostenible, justo y equitativo para todos los ciudadanos colombianos, independientemente de su ubicación geográfica





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