Fintech Palomma recauda US$14 millones para impulsar inteligencia artificial y expandirse internacionalmente

La fintech colombiana Palomma alcanza US$14 millones en financiación, destinando recursos a IA y ampliación de servicios en arrendamientos. La empresa planea duplicar su operación en Colombia en los próximos doce meses.

La fintech colombiana Palomma, originaria de Medellín, confirmó la captación de US$14 millones en su última ronda de financiación con el objetivo de fortalecer sus servicios financieros y acelerar su expansión internacional. La compañía reafirma que la inversión se canalizará principalmente en investigación y desarrollo de inteligencia artificial, orientada a transformar el negocio de arrendamientos en América Latina.

Detallado uso de la nueva inversión

Cipriano Echavarría, cofundador y CEO, anunció que desde la próxima semana se destinarán US$4 millones a ampliar el equipo comercial y la cobertura del producto de recaudo, el servicio principal que permite a más de 200.000 inquilinos pagar sus obligaciones mensuales. Otros US$6 millones se invertirán directamente en la innovación de productos financieros, destacando la garantía de arrendamiento, que cubre a propietarios e inmobiliarias hasta 36 meses en caso de impago, y el producto de anticipos, que ofrece liquidez anticipada a los propietarios.

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Objetivos de crecimiento en Colombia

Según Echavarría, la meta inicial es duplicar su presencia en el territorio nacional durante los próximos doce meses, pasando de 200.000 a 400.000 inquilinos y de 500 a 1.000 inmobiliarias asociadas.

Entre 80.000 y 85.000 de los inquilinos activos se encuentran en Antioquia, donde la empresa mantiene la mayor concentración de operaciones. La expansión contempla adaptación de la plataforma a 20 ciudades diferentes, cubriendo tanto centros urbanos como regiones intermedias.

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Impacto en el sector inmobiliario latinoamericano

Palomma reporta que su plataforma recauda más de US$1.500 millones anuales, un volumen que se proyecta casi 15 veces mayor cuando se alcancen los 30.000 garantías y 4.000 anticipos planificados. El modelo de negocio se sustenta en un mercado que, en sus estimaciones, incluye 50 millones de hogares que pagan arriendo y 30 millones de propietarios en toda la región, con un flujo de US$200.000 millones al año.

En el contexto colombiano, el Dane indica que el 41% de los hogares abordan una vivienda arrendada, lo que representa casi ocho millones de familias. Palomma, mediante el soporte de agentes de inteligencia artificial, busca acelerar los procesos de aprobación de contratos, reducir operaciones manuales y ofrecer soluciones de financiación tanto para inquilinos como para propietarios.

Entorno de innovación en Medellín y soporte del ecosistema

La ronda de Palomma se integra en el impulso continuo del ecosistema tecnológico de Medellín; según Ruta N, la ciudad generó US$216 millones de capital de riesgo en el primer trimestre de 2026, incrementando un 38% respecto al total de 2025.

Con estos recursos, Palomma planea consolidar su participación como la mayor plataforma de recaudo de arrendamientos en Colombia y acelerar la adopción de tecnologías de IA en el sector inmobiliario.