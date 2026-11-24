Diez años tras la firma del Acuerdo Final de Paz en Bogotá. Santos y Timochenko pactaron el cese de armas de 13.000 combatientes de las FARC.

El Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Este hito marcó el fin de un conflicto armado que mantuvo al país dividido durante décadas. El expresidente Juan Manuel Santos y el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, protagonizaron este acto histórico que buscaba transformar la violencia en diálogo político.

Detalles de la firma histórica en Bogotá

El documento de más de 300 páginas representó el culmen de un proceso de diálogo abierto y franco con diversos sectores sociales. La renegociación rigurosa entre las delegaciones en La Habana permitió llegar a este consenso tras años de tensiones. Santos señaló que este fue un esfuerzo colectivo que involucró a la sociedad en su totalidad para garantizar la estabilidad.

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El expresidente firmó el acuerdo utilizando un lapicero con forma de bala, un símbolo visual que representaba el cambio de armas por la palabra. Esta elección estética comunicaba claramente el rechazo a la violencia como herramienta de resolución de conflictos. La imagen de este saludo entre ambos líderes se distribuyó globalmente, marcando un punto de inflexión en la memoria nacional.

El acuerdo contempló la transición de más de 13.000 combatientes hacia la vida civil y la actividad política. Este desarme masivo era una de las condiciones esenciales para asegurar la reintegración pacífica de los excombatientes. La estructura del acuerdo contenía seis puntos clave que abordaban desde la reforma rural hasta la participación política.

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Actores clave y sus posturas durante el evento

Rodrigo Londoño, conocido por su alias Timochenko, declaró durante la ceremonia que la palabra era el único arma válida. Su discurso reflejaba la intención de las Farc de incorporarse plenamente al sistema democrático colombiano. Esta postura buscaba legitimar su nueva figura en el espectro político nacional tras la desmovilización.

La bancada de paz que acompañó a Santos incluía figuras como Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y el negociador Frank Pearl. Su presencia simbolizaba el apoyo transversal del gobierno a este proceso de reconciliación nacional. Cada uno de estos actores había contribuido a las negociaciones previas para facilitar el entendimiento.

Por parte de la guerrilla, altos mandos como Pastor Alape y Pablo Catatumbo respaldaron la firma del documento. También estuvieron presentes alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, quienes posteriormente desertaron del proceso. Estas figuras rearmadas han representado una continuidad de la violencia en zonas remotas del país.

Implicaciones y estado actual del proceso

Las reuniones secretas iniciales comenzaron en el año 2010, estableciendo una base diplomática a largo plazo. La firma definitiva del 24 de noviembre de 2016 marcó el inicio oficial de la fase de implementación. Este período de diez años ha estado marcado por desafíos significativos en la aplicación de los acuerdos.

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La implementación de los acuerdos sigue siendo el principal pendiente para la estabilidad política del país. Diez años después, la plena realización de los compromisos sigue siendo un objetivo pendiente para las instituciones. La sociedad colombiana continúa evaluando el impacto real de la transición hacia la paz total.