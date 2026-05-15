First Public-University Plant in Colombia produces first essential drug

A University-run pharmaceutical plant in the Antioquia region of Colombia produced its first essential drug, solving a national healthcare challenge. The drug, from Plasmodium, is a key antimalarial therapeutic measure, helping to fight malaria.

El presidente Gustavo Petro destacó el logro frente a este producto, el primero del país producido por una planta de medicamentos pública. Luego de que a mediados de 2025 la Universidad de Antioquia recibiera el aval del Invima para la fabricación de cloroquina en su propia planta de medicamentos, su primer lote industrial ya salió al mercado.

En los próximos meses será constante la producción de este fármaco clave para el tratamiento de la malaria hasta cumplir con la demanda nacional. Wber Ríos, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Alma Máter, destacó la capacidad que actualmente tiene la dependencia que lidera para generar el medicamento que históricamente ha tenido que importarse en el país.

Por primera vez, una planta de medicamentos pública y universitaria en el país produce un medicamento esencial: la cloroquina, fármaco clave para el tratamiento de la malaria, una enfermedad que afecta a más de 230 millones de personas en el mundo. Ahora, mes a mes seguir entregando un volumen importante de tabletas hasta cumplir la demanda que se requiere, que es de 1.700.000 tabletas.

Las tabletas producidas en este primer lote serán distribuidas a través de la Organización Panamericana de la Salud. El presidente Gustavo Petro se refirió a este hito como ‘orgullo industrial y del saber en Antioquia’ y aseguró que ‘comienza la real producción farmacéutica en Colombia.

’ Este orgullo industrial y del saber en Antioquia, es fruto de la Universidad de Antioquia y del apoyo que el gobierno nacional con 400.000 millones le ha dado a la universidad, abandonada por otras autoridades. Esto a propósito de la producción en la misma planta de medicamentos públicos de la Niclosamida, el benznidazol y el praziquantel, otros tres fármacos incluidos en el convenio firmado con el Ministerio de Salud.

En otro, ya está incluido otro recientemente respaldado por el Tribunal de la Comunidad Andina en medio de la disputa legal con farmacéuticas internacionales: el dolutegravir triconjugado, esencial para el tratamiento del VIH





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