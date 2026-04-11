Fiscalía acelera investigación contra Zulma Guzmán por envenenamiento con talio: buscan imputación virtual

La Fiscalía colombiana busca imputar cargos virtuales contra Zulma Guzmán, principal sospechosa de envenenamiento con talio, mientras se espera su extradición desde el Reino Unido. La investigación se expande para determinar si existen más víctimas.

Los apoderados legales de al menos dos de las víctimas del envenenamiento por talio en frambuesas, un caso que se remonta a hace más de un año en el apartamento del empresario Juan de Bedout, ubicado en el norte de Bogotá, están instando a la Fiscalía General de la Nación a acelerar la resolución de la situación jurídica de Zulma Guzmán , la principal sospechosa en este complejo caso.

La mujer permanece actualmente recluida en la cárcel HMP Bronzefield en el Reino Unido, a la espera de que se concrete su extradición a Colombia. Sin embargo, el proceso de extradición podría extenderse por varios meses, lo que ha generado la solicitud de una imputación de cargos, que se realizaría de manera virtual, por delitos de doble homicidio y tentativa de homicidio. Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado a EL TIEMPO que se han cumplido con todos los requerimientos judiciales y diplomáticos solicitados por el Reino Unido para facilitar el envío de Guzmán a Colombia, demostrando el compromiso de las autoridades para avanzar en el proceso penal. Paralelamente, la Fiscalía está llevando a cabo una investigación exhaustiva para recopilar información complementaria con el objetivo de determinar si el envenenamiento de las niñas fue un hecho aislado o si, por el contrario, se trata de una criminal en serie. Esta línea investigativa, que se mantiene con gran sigilo, busca esclarecer la verdadera magnitud de los actos de Zulma Guzmán y establecer si existen otros posibles delitos relacionados. EL TIEMPO llevó a cabo una investigación propia y estableció que, en el marco de esta última línea de investigación, Juan de Bedout, quien mantuvo una relación sentimental con Zulma Guzmán, fue citado para responder si tenía conocimiento de alguna de las dos mujeres a las que, presuntamente, su expareja les habría enviado domicilios con alimentos contaminados. Ya se ha confirmado que una de ellas es Elvira Restrepo, excuñada de Guzmán, quien recibió en su residencia un domicilio con chocolates presuntamente envenenados. La otra mujer involucrada es la modelo Catalina Ramírez, sobre quien se sospecha también recibió chocolates y helado enviados por Guzmán, utilizando el mismo modus operandi empleado en el caso de las niñas. La fiscal encargada del caso, Elsa Reyes, conocida por su participación en el caso del magnicidio de Miguel Uribe, citó a Juan de Bedout para determinar si conocía a la modelo Catalina Ramírez. Además, la Fiscalía está investigando la posible conexión entre estos eventos y el doble envenenamiento por talio que sufrió Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout, quien falleció en 2021 a causa de cáncer. La investigación busca esclarecer todos los detalles y vínculos entre los involucrados, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia.\El economista Juan de Bedout, quien admitió su relación con Zulma Guzmán, declaró a la Fiscalía que no conocía a ninguna persona que respondiera al nombre de Catalina Ramírez, la modelo. Al ser mostrada una fotografía de la modelo, el señor De Bedout reiteró que, de haberla conocido, la recordaría, y que la única Catalina que conoce es una amiga de su época escolar. Además, puso a disposición su teléfono celular para verificar que no existía ningún contacto con la modelo. La Fiscalía está intentando localizar a la modelo, quien actualmente se encuentra fuera del país, para que pueda brindar su testimonio sobre su posible relación con Zulma Guzmán y aclarar los detalles relacionados con el envío de los chocolates. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO continúa trabajando arduamente para esclarecer este intrincado caso, buscando toda la información necesaria para determinar la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. La investigación se centra en analizar todos los elementos probatorios y testimoniales para construir una sólida base legal que permita avanzar en el proceso penal.\La búsqueda de la verdad en este caso es crucial para garantizar la justicia y la protección de las víctimas. La Fiscalía está realizando un trabajo minucioso para reunir todas las pruebas necesarias y determinar el alcance de los actos de Zulma Guzmán. La colaboración de las autoridades del Reino Unido, el Ministerio de Justicia y la Unidad Investigativa de EL TIEMPO son fundamentales para el éxito de la investigación. El objetivo principal es garantizar que se haga justicia y que los responsables sean castigados por sus crímenes. La sociedad colombiana está atenta al desarrollo de este caso, esperando que se haga justicia y que las víctimas y sus familias encuentren consuelo. La complejidad de la investigación, que involucra a diferentes países y a varias personas, demanda paciencia y perseverancia. Sin embargo, la determinación de las autoridades y el compromiso de los involucrados son señales de esperanza para que la verdad salga a la luz y se haga justicia en este caso de envenenamiento por talio





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