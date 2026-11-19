La Fiscalía radica acusación contra Blessd, Santiago Jaramillo y dos abogados por presunta agresión a un representante en 2022, encaminando el caso a juicio oral en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación penal contra el cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, y contra su empresario Santiago Jaramillo, apodado Dímelo Jara. Esta medida legal se produce apenas un día después de que ambos artistas y empresarios hubieran anunciado públicamente la adquisición de una participación accionaria en el equipo de fútbol Deportivo Pereira. El ente investigador los señala como presuntos coautores del delito de constreñimiento ilegal, un cargo grave que implica la restricción de la libertad o la voluntad de otra persona mediante amenazas o violencia.

Detalles del hecho investigado en JM Music World

Los hechos que motivan esta acusación se registraron el 1 de junio de 2022 en las oficinas de la empresa JM Music World, ubicada en el sur de Medellín. La víctima directa de la presunta agresión fue Andrés Felipe Sánchez Quintero, quien ejerce como mánager y representante de Yeferson Sánchez, un joven imitador artístico del cantante Blessd. Según narra la Fiscalía, Sánchez Quintero fue sometido a un proceso de agresiones verbales, intimidaciones constantes y coacción física que tuvieron como objetivo final obligarlo a firmar un documento privado específico.

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Este documento exigía condiciones extremas, incluyendo la suspensión inmediata de cualquier show, evento o negociación artística relacionada con el imitador. Además, se forzaba al representante a firmar una cláusula de compromiso mediante la cual aceptaba no interponer denuncias penales ni demandas civiles por los abusos sufridos durante el incidente. El denunciante relata que, tras negarse inicialmente a firmar el acuerdo, fue retenido, amenazado y agredido con un arma de fuego durante un lapso de tres horas.

El papel de los empresarios y la reacción inicial

Aunque el cantante Blessd no estuvo físicamente presente en la sede de JM Music World durante el incidente, los señalamientos de la Fiscalía indican que realizó llamadas telefónicas de intimidación mientras se desarrollaban los hechos. La causa raíz de la confrontación fue el supuesto descubrimiento de un montaje comercial en el que se estaban ofreciendo fechas de presentación del imitador en Europa. Estas ofertas afirmaban falsamente que contaban con el aval y el permiso directo del cantante original.

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La molestia de los empresarios Blessd y Dímelo Jara derivó en la citación urgente del representante a las oficinas de la productora, donde se desencadenaron las amenazas. Junto a los dos músicos, la Fiscalía también ha imputado a los abogados Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. Estos profesionales fueron vinculados al caso como parte de la estructura legal o de defensa que se habría utilizado para presionar al representante y forzar la firma del contrato coercitivo.

Modificación de cargos y libertad de los acusados

Es importante destacar que, pese a la gravedad de las acusaciones iniciales, la Fiscalía General de la Nación retiró formalmente la imputación por secuestro extorsivo contra Blessd en septiembre del año pasado. Esta decisión fue consecuencia de una reformulación de los cargos, los cuales fueron ajustados a otras conductas con penas menores. Este cambio legal permitió que el artista antioqueño, así como las demás personas vinculadas al caso, pudieran enfrentar el proceso penal en libertad, evitando el cautiverio previo.

Hacia el juicio oral y las consecuencias futuras

Con el escrito de acusación ya en firme y notificado, el proceso penal se encamina ahora hacia la fase del juicio oral. En este escenario judicial se definirá la responsabilidad penal efectiva de los imputados, donde se evaluarán las pruebas y testimonios presentados por ambas partes. Las decisiones que se tomen en este proceso tendrán un impacto directo en la reputación pública de Blessd y de Dímelo Jara, figuras que recientemente habían expandido sus negocios hacia el sector deportivo con la compra de acciones en el Deportivo Pereira.

Este caso judicial expone las tensiones que pueden surgir en la industria de la música urbana cuando se manejan derechos de imagen y representaciones no autorizadas. La defensa legal de los acusados deberá abordar directamente las acusaciones de violencia y coacción, mientras que la fiscalía deberá demostrar el nexo causal entre las acciones de los músicos y sus abogados con el daño sufrido por Andrés Felipe Sánchez. El desenlace de este juicio marcará un precedente importante en la persecución de delitos de constreñimiento en el ámbito empresarial musical colombiano.