La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este viernes 27 de noviembre a cuatro individuos por el secuestro y homicidio del docente Neill Felipe Cubides en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación formalizó este viernes 27 de noviembre las acusaciones penales contra cuatro presuntos autores intelectuales y materiales del trágico secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza. Esta resolución judicial llega ocho meses después de que el hecho delictivo ocurriera el pasado 15 de enero, generando una profunda conmoción social en la capital colombiana.

Identificación de los imputados y delitos

Los imputados identificados son Arnold Esteban Páez Herrera, conocido como Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo. Estos hombres enfrentan cargos graves que incluyen homicidio agravado, hurto calificado y agravado, así como secuestro extorsivo agravado.

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Además de los delitos contra la vida y la integridad física, la Fiscalía los acusa de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. La entidad judicial sostiene que estos individuos planificaron y ejecutaron el ataque contra el docente con el único propósito de obtener recursos económicos a través de la extorsión de sus cuentas bancarias.

Desarrollo del secuestro en Chapinero

Las investigaciones revelan que la víctima abordó un taxi en la localidad de Chapinero, en Bogotá, el cual era conducido por Álvaro Andrés Gómez Méndez. Mientras el conductor maniobraba para cambiar la ruta habitual del vehículo, los otros tres implicados seguían de cerca el taxi en un automóvil particular. Esta coordinación fue clave para atrapar al profesor sin que pudiera escapar o pedir auxilio inmediato.

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Asesinato e incineración del cuerpo

Posteriormente, dos de los miembros del grupo delictivo subieron al taxi, intimidaron al docente y utilizaron violencia física para obligarlo a revelar las claves de sus tarjetas de débito y crédito. Una vez obtenida la información, procedieron a asfixiar a Neill Felipe Cubides Ariza hasta provocar su fallecimiento. El objetivo inmediato era asegurar el control total de los activos financieros de la víctima.

Desmantelamiento de evidencias y beneficios

Los agresores trasladaron el cuerpo sin vida hasta la vereda Los Soches, ubicada en la localidad de Usme, para ocultar los restos y evitar su identificación rápida. Allí, Gómez Méndez presuntamente roció gasolina sobre el cadáver y lo incineró, destruyendo así las pruebas biológicas. Mientras tanto, los acusados retiraron cerca de seis millones de pesos de las cuentas del docente y realizaron compras en comercios de Tunjuelito.

Situación procesal y futuro judicial

Los cuatro imputados se encuentran en captura desde marzo del año pasado, lo que permitió a la Fiscalía reunир suficientes pruebas para la formalización de esta acusación. La etapa siguiente implica que un juez de control de garantías revisará las pruebas y decidirá sobre las medidas de aseguramiento que se mantendrán contra ellos. Este caso representa una muestra de la persecución penal contra crímenes de lesa humanidad y extorsión en la capital.