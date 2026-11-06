Fiscalía acusa a María Isabel Urrutia por irregularidades en contrato de $4.950 millones

La Fiscalía General de la Nación formuló acusación penal contra la exministra María Isabel Urrutia Ocoró por presuntas falsedades y contratación directa en un convenio por más de $4.950 millones.

La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación penal contra María Isabel Urrutia Ocoró, quien se desempeñó como exministra del Deporte en el gobierno del presidente Gustavo Petro. El organismo investigador atribuye a la exfuncionaria la responsabilidad por presuntas irregularidades cometidas durante un proceso de contratación pública que involucró un monto superior a los $4.950 millones de pesos.

Acusación formal por contratación directa

María Isabel Urrutia Ocoró enfrentará este nuevo proceso judicial debido a los hechos registrados el 30 de diciembre de 2022. En esa fecha, el Ministerio del Deporte, bajo su dirección ejecutiva, suscribió un convenio interadministrativo con la entidad Aldesarrollo. La acusación sostiene que se omitieron las normativas que obligan a garantizar la pluralidad de oferentes, favoreciendo una contratación directa que habría violado los procedimientos establecidos para las adquisiciones estatales.

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Objetivo tecnológico del convenio cuestionado

Según las declaraciones de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el acuerdo tenía como propósito principal implementar una herramienta tecnológica específica. Esta tecnología buscaba asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a estadios o escenarios deportivos. La intención declarada era permitir que las autoridades competentes verificaran los antecedentes de las personas y restricteran el acceso a aquellos individuos con impedimentos legales o de seguridad.

Irregularidades en la etapa precontractual

Las evidencias recopiladas por el ente investigador revelan que el proceso de contratación presentaba vicios desde sus inicios. Se detectó la ausencia de estudios de mercado rigurosos y de procedimientos adecuados para establecer el valor real del contrato. Además, no se determinaron con claridad los costos de las actividades que se llevarían a cabo, lo cual contradice los estándares de transparencia requeridos en las compras públicas.

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Desobediencia a advertencias técnicas y jurídicas

La Fiscalía señala que Urrutia Ocoró desatendió explícitamente las advertencias formuladas por los equipos técnico y jurídico del Ministerio. Estos asesores alertaron sobre los vicios e ilegalidades presentes en varios trámites durante la etapa precontractual. A pesar de estas señalaciones internas, la exministra procedió a celebrar el convenio con Aldesarrollo el 30 de diciembre de 2022, lo que indica una presunta voluntariedad en la omisión de los controles.

Presuntas falsedades en documentos públicos

El contrato también condicionaba la subcontratación de una persona particular, con quien presuntamente se había acordado previamente la ejecución del proyecto. Esta práctica restringía la competencia y favorecía a un actor específico. Para consultar las acciones legales, la Fiscalía concluyó que en algunos documentos utilizados para justificar la contratación se habría incluido información falsa. Esto configura la presunción de falsedades en documentos públicos con vocación probatoria.