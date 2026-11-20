La Fiscalía General imputó a Milenka Galáraga por hurto calificado contra conductores en Pereira y Dosquebradas, con pérdidas superiores a $190 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales contra Milenka Galáraga Fontanilla, quien es investigada como la principal presunta responsable de una red delictiva que aprovechó la confianza de conductores de plataformas digitales en los municipios de Pereira y Dosquebradas, en el departamento de Risaralda. La acusación, publicada este viernes 20 de noviembre, detalla un patrón de conducta criminosa que combinó el engaño mediante servicios de transporte con la administración de sustancias tóxicas para privar a las víctimas de sus bienes.

Metodología delictiva y contacto digital

Los fiscales explicaron que Galáraga Fontanilla se comunicaba con los conductores a través de redes sociales y diversas plataformas tecnológicas, ofreciéndoles sus servicios de transporte bajo apariencias de normalidad. Una vez que lograba establecer un vínculo de confianza con la víctima, procedía a concertar citas en diferentes sectores geográficos de ambos municipios, asegurando que las recorridas tendrían un final que permitiría encuentros personales. Este enfoque estratégico estaba diseñado específicamente para vulnerar la seguridad de los operadores de transporte en sus horas laborales.

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El mecanismo delictivo se consolidaba cuando la presunta acusada suministraba bebidas o alimentos contaminados con sustancias tóxicas. El objetivo inmediato de esta acción era dejar a los conductores en un estado de total indefensión física e intelectual, facilitando así el hurto de sus pertenencias personales y de los vehículos que operaban diariamente. Esta táctica letal y premeditada fue la base de múltiples incidentes que fueron siendo documentados por las autoridades durante un período considerable.

14 denuncias y pérdidas superiores a $190 millones

Las evidencias recopiladas por el Ministerio Público permiten vincular a Galáraga Fontanilla con un mínimo de 14 denuncias formales presentadas por víctimas, todas ellas compartiendo un mismo patrón delictivo registrado a lo largo de los últimos seis meses. El monto total de los bienes hurtados, que incluye motocicletas, teléfonos celulares, efectivo en dinero y otros elementos personales, supera ampliamente la cifra de $190 millones de pesos. Esta cuantía refleja la gravedad económica del daño causado a la comunidad de transportadores de la región.

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Entre los hechos criminales más graves documentados en la carpeta investigativa, destaca el incidente ocurrido el pasado 28 de mayo. En esa ocasión, la acusada contactó a un conductor que había contratado previamente con ella, citándolo en una vía pública ubicada en el sector La Villa, en Pereira. Este lugar fue seleccionado estratégicamente para ejecutar el plan de robo sin testigos inmediatos que pudieran intervenir a tiempo.

Al llegar al punto de encuentro, el conductor recibió de manos de Galáraga Fontanilla una bebida que contenía la sustancia tóxicas previamente mencionada. Tras ingerir el líquido, el hombre perdió la consciencia de manera abrupta. Cuando recuperó la plena capacidad física, constató que había sido despojado de su motocicleta, documentos de identidad, dinero en efectivo y un teléfono celular. El valor único de estos bienes sustraídos en este evento específico fue tasado en $12 millones de pesos.

Acusaciones penales y medidas cautelares

Como resultado de la investigación preliminar y la acumulación de pruebas, un fiscal de la Seccional Risaralda corrió el traslado del escrito de acusación contra Milenka Galáraga Fontanilla. El proceso se desarrolla bajo los parámetros de la Ley 1826 de 2017, que regula el Procedimiento Penal Especial Abreviado en Colombia. La Fiscalía formuló cargos contra ella por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por transferencia no consentida de activos, tipificaciones penales que conllevan penas severas.

Es importante destacar que la procesada no aceptó los cargos imputados por las autoridades durante las audiencias preliminares. Ante esta negativa a reconocer su participación en los hechos, un juez de control de garantías determinó que existía riesgo de fuga o perturbación de la justicia, por lo que le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta decisión judicial asegura su presencia durante el resto del proceso penal hasta la sentencia final.

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Responsabilidad de Fernando Henao y receptación

En el marco del mismo proceso judicial, fue vinculado como imputado Fernando Henao Mejía, quien es señalado de intervenir activamente en cuatro oportunidades distintas dentro de la cadena delictiva. Se le acusa específicamente de participar en el almacenamiento, ocultamiento y negociación de las motocicletas robadas por Galáraga Fontanilla. Este rol sugiere una organización estructurada para la disolución de los bienes hurtados en el mercado secundario.

A diferencia de la acusada principal, Fernando Henao Mejía aceptó su responsabilidad en el delito de receptación. Su participación fue clave para dar viabilidad económica a la red, permitiendo el dinero de las mercancías sustraídas. La coordinación entre ambos individuos evidenció una planificación que no solo buscaba el robo inmediato, sino también la evasión de las autoridades a través del blanqueo de activos robados en la región de Risaralda.