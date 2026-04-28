Fiscalía acusa a Nicolás Petro de mentir sobre su presencia en audiencias mientras vacacionaba en el Caribe

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que demuestran que el exdiputado Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, disfrutó de vacaciones en Cartagena y Santa Marta mientras alegaba imposibilidad de asistir a audiencias judiciales por estar en la lista 'Clinton'. La fiscal María Fernanda Laborde solicitó cinco días de arresto por argumentos falsos.

La Fiscalía General de la Nación ha revelado una serie de irregularidades en el caso del exdiputado Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.

Según las investigaciones, Petro Burgos habría mentido sobre su incapacidad para asistir presencialmente a audiencias judiciales en Barranquilla, alegando estar incluido en la lista 'Clinton' de Estados Unidos, lo que le impedía realizar transacciones bancarias y comprar boletos. Sin embargo, la Fiscalía presentó pruebas que demuestran que, durante el mismo período, el exdiputado disfrutaba de vacaciones en Cartagena y Santa Marta con su familia, lo que contradice su justificación.

Las fotos publicadas en redes sociales por su pareja, Laura Ojeda, muestran a Petro Burgos en playas y clubes exclusivos, como el Club Naval de Cartagena, donde estuvo en diciembre de 2025, y en el Centro Recreacional San Fernando de Santa Marta en marzo de 2026. La fiscal María Fernanda Laborde argumentó que estas acciones constituyen argumentos falsos y solicitó cinco días de arresto para Petro Burgos y su abogado, Juan Carlos Carranza, por obstrucción a la justicia.

El juez Hugo Carbonó, del Segundo Juzgado Especializado de Barranquilla, consideró que las medidas correctivas deben ser evaluadas por otro tribunal. Petro Burgos respondió a las acusaciones en redes sociales, cuestionando la legalidad del seguimiento de la Fiscalía y acusando una persecución política, comparando su situación con la de otros procesados como el expresidente Álvaro Uribe.

Además, expresó preocupación por la seguridad de su familia, incluyendo a su bebé, tras la publicación de fotos privadas por parte de la Fiscalía. Este caso ha generado un intenso debate sobre la transparencia judicial y la posible instrumentalización política del sistema de justicia en Colombia





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