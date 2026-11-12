Fiscalía acusa al exgobernador Francisco Ovalle por La Casa en el Aire

La Fiscalía acusó ante la Corte Suprema al exgobernador Francisco Ovalle Angarita por irregularidades en el parque La Casa en el Aire de Valledupar.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al exgobernador del Cesar Francisco Fernando Ovalle Angarita por su presunta responsabilidad en irregularidades en la contratación de la primera fase del parque La Casa en el Aire, en Valledupar. La acusación fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema en audiencia realizada el miércoles 11 de noviembre.

Ovalle Angarita fue llamado a juicio como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El proyecto, concebido en homenaje al compositor vallenato Rafael Escalona, alcanzó una inversión de $14.462 millones y quedó inconcluso.

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Cómo se contrató la primera fase de La Casa en el Aire

El contrato 1613 fue suscrito durante la administración de Ovalle Angarita el 29 de noviembre de 2018 con un consorcio, por un valor inicial de $6.398 millones. Según la investigación, el acta de inicio se firmó el 20 de diciembre de ese mismo año, momento en el que se desembolsó el 40 % del valor total.

Posteriormente se hizo una adición al contrato que se financió con recursos del Sistema General de Regalías, que aportó $1.285 millones. En agosto de 2023 el contrato se terminó de manera unilateral, sin que se hubiera completado la primera fase del parque, pese a los recursos destinados y al tiempo transcurrido desde el inicio de las obras.

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La Fiscalía explicó que las pruebas recaudadas permiten identificar posibles deficiencias en la planeación, aprobación y financiación del proyecto. Según el ente investigador, estas fallas se relacionan con el incumplimiento de requisitos de viabilidad, sostenibilidad y estructuración de la obra.

Advertencias técnicas y postura de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene que Ovalle Angarita habría ignorado advertencias de entidades del orden nacional, que emitieron conceptos desfavorables y observaciones técnicas que debían ser atendidas antes de avanzar con la contratación. Según el ente investigador, el exgobernador habría continuado con el proceso de adjudicación, aprobado la financiación y suscrito el contrato.

Para la Fiscalía, la intervención del entonces gobernador fue determinante para conseguir los recursos destinados a la obra. En su comunicado, la entidad precisó que las falencias durante la planeación incidieron en la funcionalidad de la infraestructura, generaron suspensiones en la construcción, sobrecostos y dificultades para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa.

Como en todo proceso penal, Ovalle Angarita goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. La Fiscalía lo señala como presunto responsable, y será en el juicio ante la Corte Suprema de Justicia donde se definan las responsabilidades.

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Impacto de la obra inconclusa y próximos pasos

La Casa en el Aire fue concebida como un centro cultural en honor al maestro Rafael Escalona, una de las figuras más reconocidas de la música vallenata. El proyecto, ubicado cerca de un cerro en el norte de Valledupar, no llegó a funcionar y hoy es considerado una obra inconclusa que consumió recursos millonarios.

Con esta decisión, el proceso judicial por la primera fase del parque avanza hacia el juicio. La acusación se centra únicamente en esa etapa, la única que se contrató con los recursos mencionados. El caso ha generado atención en el departamento desde hace años por los sobrecostos, las suspensiones y la terminación unilateral del contrato.