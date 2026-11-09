Fiscalía agenda indagatoria para Álvaro Uribe el 11 de noviembre por masacres

La Fiscalía confirma que el 11 de noviembre se reanudará la indagatoria contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja tras el fallo de la Corte Constitucional.

La Fiscalía General de la Nación ha oficializado a través de un comunicado que la fecha programada para la continuación de la indagatoria judicial contra el expresidente Álvaro Uribe es el próximo 11 de noviembre. Esta decisión se enmarca en el contexto de las investigaciones vigentes relacionadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos en las masacres de El Aro y La Granja.

Contexto legal y decisión de la Corte

La confirmación de esta cita judicial se hizo pública el lunes 9 de noviembre, precisamente después de que la Corte Constitucional asumiera una postura definitiva sobre el conflicto de competencias existente. La alta corte se abstuvo de resolver dicho conflicto entre la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Mediante esta resolución, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró su inhibición, argumentando que no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para configurar un conflicto de jurisdicciones real.

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Historial de denuncias y testimonios clave

Álvaro Uribe lleva más de dos décadas enfrentando denuncias por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja. El núcleo de estas acusaciones se ha sustentado históricamente en el testimonio proporcionado por el exparamilitar Francisco Villalba, quien fue posteriormente asesinado, lo que ha añadido complejidad a la veracidad y validez de las pruebas presentadas durante los años.

La posición inicial sobre la participación del expresidente en estos hechos ha sido contradictoria incluso dentro del grupo paramilitar. Antes de ser extraditado, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso negó rotundamente cualquier vínculo del exmandatario con los crímenes. Sin embargo, esta postura cambió significativamente cuando Mancuso regresó al país y realizó una declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afirmando que el expresidente sí tenía conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo.

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Detalles de los crímenes investigados

La masacre de La Granja, ubicada en un corregimiento de Ituango, fue perpetrada por un grupo de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) el 11 de junio de 1996. Este evento histórico ocurrió mientras Álvaro Uribe ejercía el cargo de gobernador de Antioquia. Posteriormente, entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, se registró la masacre de El Aro, también en un corregimiento de Ituango, bajo el mismo contexto administrativo regional y en un momento en que Uribe mantenía su cargo gubernamental.

Otras investigaciones y consecuencias jurídicas

Además de las masacres, la Fiscalía General de la Nación mantiene investigaciones activas contra Álvaro Uribe por su presunta participación en el homicidio de Jesús María Valle. Este caso se centra en el líder de derechos humanos que denunció ante el entonces gobernador la presunta implicación del Ejército colombiano en los crímenes investigados. La continuidad de la indagatoria el 11 de noviembre representa un paso procedural crucial en el proceso judicial que ha definido gran parte de la carrera política del expresidente.