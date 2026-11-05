Fiscalía agrava imputación contra José Rojas Lares por feminicidio y abuso sexual

La Fiscalía General amplió los cargos contra José Rojas Lares en el caso de Ana Lucía, incluyendo acceso carnal abusivo. Nuevos elementos forenses revelan crímenes entre junio y septiembre de 2026.

La Fiscalía General de la Nación decidió ampliar los cargos penales contra José Rojas Lares, imputado por el feminicidio de Ana Lucía. Esta decisión legal incorpora el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años a la acusación original.

Nuevos elementos forenses determinan la agravante

El ente acusador fundamentó esta adición en hallazgos críticos presentados por el informe pericial de biología forense y en el reporte de la necropsia. La representación de víctimas, liderada por el abogado Daniel Solarte, solicitó esta ampliación argumentando que la evidencia física exigía responder por todos los delitos sexuales investigados. Los resultados científicos demostraron que las conductas atribuidas al procesado superaron los actos sexuales inicialmente descritos.

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La fiscalía explicó que la hipótesis delictiva se sustenta en lesiones físicas específicas encontradas en el cuerpo de la menor. Entre los hallazgos médicos destacados se encuentra una lesión documentada en la cavidad oral y en el paladar. Estos signos físicos son compatibles con la definición legal de abuso sexual y confirman la gravedad de la agresión.

La dinámica temporal de los crímenes sexuales

Los funcionarios fiscales revelaron que las conductas sexuales no fueron episodios aislados, sino que se presentaron de manera sucesiva. La investigación criminal ubicó estos eventos abusivos aproximadamente entre junio de 2026 y el 15 de septiembre de 2026. La fecha del 15 de septiembre de 2026 fue señalada por las autoridades como el último evento registrado antes del fallecimiento de la niña.

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Inicialmente, a José Rojas Lares se le imputaban los delitos de feminicidio y acto sexual abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, la incorporación de la nueva prueba cambió la narrativa jurídica. El cargo actual incluye ahora el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, una figura agravada por circunstancias específicas de confianza y relación familiar.

Circunstancias agravantes y contexto familiar

La agravante legal aplicada al nuevo cargo se basa en la relación de familiaridad entre el victimario y la víctima. El proceso judicial considera también la integración permanente al núcleo doméstico y el nivel de confianza depositado en Rojas Lares. La víctima había sido sacada de su residencia en Mosquera, Cundinamarca, por José Rojas Lares, quien mantenía una pareja sentimental con la hermana de la menor.

Actualmente, el imputado permanece en prisión y enfrenta la suma de tres figuras delictivas graves. La fiscalía planteó la imputación final como un feminicidio agravado, acto sexual abusivo agravado y acceso carnal abusivo agravado. Estas categorías legales reflejan la complejidad y la violencia extrema de los hechos investigados.

Presiones desde el centro penitenciario y pruebas

La defensa de la familia de Ana Lucía denunció públicamente presuntas coacciones ejercidas contra los testigos clave. El abogado Daniel Solarte informó que José Rojas Lares se habría comunicado telefónicamente desde el centro penitenciario de Cómbita con la hermana de la menor. Esta comunicación supuestamente buscaba presionar a la mujer para modificar su testimonio dentro del proceso judicial.

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A pesar de estas acusaciones de presión, el procesado aceptó la práctica de pruebas de ADN durante la audiencia judicial. La defensa de las víctimas sostiene que la adición de estos cargos tendrá efectos directos en el término de la medida de aseguramiento. Asimismo, la gravedad de los nuevos cargos podría incrementar significativamente la pena eventual que el tribunal determine.