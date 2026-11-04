Fiscalía amplía investigación a Zulma Guzmán por seis víctimas de talio

La fiscalía colombiana reveló que la investigación por el envenenamiento con talio de dos niñas podría involucrar al menos a seis víctimas. Zulma Guzmán enfrenta prórroga de captura y futura extradición.

La investigación judicial liderada por la Fiscalía General de la Nación en contra de Zulma Guzmán Castro ha revelado dimensiones sistemáticas en los casos de envenenamiento por talio, extendiendo la lista de víctimas documentadas a un mínimo de seis personas. Durante una audiencia reservada realizada en Colombia, la delegada de la Fiscalía, Elsa Cristina Reyes, sustentó ante la autoridad judicial la necesidad crítica de prorrogar por un año más la orden de captura contra Guzmán Castro, medida que fue inmediatamente avalada por la juez competente para garantizar la viabilidad del proceso legal.

hallazgo de talio en casillero del Club El Nogal

Un elemento probatorio de alta relevancia presentado por la Fiscalía fue el descubrimiento de talio en el locker número 314, un casillero que la investigada utilizaba en el Club El Nogal, ubicado en el norte de Bogotá. Las autoridades forenses encontraron el químico prohibido entre las pertenencias personales de la sospechosa, lo que sugiere que el metal pesado estaba siendo almacenado para su posible utilización en futuros delitos. La fiscal Elsa Cristina Reyes destacó que, al no haberse deshecho del talio, existía un riesgo inminente de que el arma química fuera empleada nuevamente.

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La autoridad fiscal enfatizó la facilidad con la que Zulma Guzmán Castro logró adquirir este compuesto altamente tóxico, a pesar de las estrictas normativas vigentes. Según los datos expuestos en la audiencia, en Colombia no se han registrado importaciones legales de talio durante la última década, lo que convierte la posesión del material en un indicio fuerte de una red de adquisición clandestina. La Fiscalía argumentó que esta capacidad de acceso al veneno refuerza la hipótesis de que la investigada tenía los medios y la intención de perpetuar sus actos delictivos.

Prórroga de captura y contexto internacional

La decisión judicial de prorrogar la orden de captura es fundamental para mantener vivo el proceso de extradición que se tramita en el Reino Unido, donde la investigada fue localizada hace tiempo cerca del río Támesis en Londres. La Fiscalía advirtió con urgencia que, si la orden de captura pierde vigencia, el procedimiento legal para traer a la sospechosa a Colombia no podrá continuar. Esta situación jurídica ha sido comunicada formalmente a las autoridades británicas para asegurar la cooperación judicial internacional necesaria en estos momentos críticos.

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La vigencia de la orden de captura se alinea con el calendario procesal establecido para el próximo 9 de noviembre, fecha en la que la Fiscalía tiene previsto imputar formalmente los cargos a Zulma Guzmán Castro en una audiencia pública. Este movimiento procesal coincide estratégicamente con la reactivación de las audiencias de extradición ante el Tribunal de Westminster en Inglaterra, buscando sincronizar los tiempos judiciales de ambos países para evitar la impunidad.

Víctimas adicionales y cómplices identificados

La expansión de la investigación revela que el caso trasciende los homicidios de las dos niñas fallecidas tras consumir frambuesas contaminadas el 3 de abril de 2025. Los análisis forenses y las pesquisas recientes ratificaron que Alicia Graham Sardi, esposa del fallecido Juan de Bedout y madre de una de las menores fallecidas, murió en 2020 por intoxicación con talio. Este hallazgo vincula a Zulma Guzmán con una presunta cadena de ataques que se extiende durante al menos cinco años, apuntando hacia un historial criminal de larga data.

Las investigaciones también han identificado a Zenaida Pava, amiga cercana de la sospechosa, como la presunta cómplice responsable de la logística criminal. Pava habría tenido la función específica de contactar servicios de mensajería para entregar los paquetes letales bajo fachadas inofensivas, facilitando así la distribución del veneno a las víctimas. La Fiscalía imputa a Guzmán Castro los cargos de homicidio y homicidio agravado en tentativa, agravados por la sevicia extrema con la que ejecutó los actos, consolidando un caso de alta complejidad que involucra a múltiples jurisdicciones y víctimas.