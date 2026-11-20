La Fiscalía General de la Nación pospuso la audiencia de imputación contra Zulma Guzmán debido a problemas de conectividad virtual desde el Reino Unido, pero mantiene el proceso de extradición en marcha hacia Colombia.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que no se realizará la audiencia de imputación de cargos contra Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del caso de envenenamiento con talio ocurrido en abril de 2025 en Bogotá. La autoridad judicial explicó que la suspensión del acto procesal se debe a barreras logísticas y jurídicas internacionales, específicamente a la incapacidad del sistema judicial británico para soportar una comparecencia virtual válida.

Dificultades Técnicas Impiden Audiencia Remota

Luz Adriana Camargo, la fiscal general, indicó que el obstáculo principal es que el Reino Unido no cuenta con un sistema de audiencias virtuales que cumpla con los estándares requeridos por la ley procesal colombiana para garantizar la presencia del imputado. Esta falla técnica provocó el aplazamiento de la audiencia programada para el 9 de noviembre de 2026, ya que no se logró establecer una conexión remota segura con el centro penitenciario HMP Bronzefield en Londres.

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La jueza Camargo enfatizó que esta pausa no refleja un desinterés institucional, sino la necesidad de resolver los vacíos tecnológicos que impiden un debido proceso formal. La imposibilidad de vincular adecuadamente a la procesada mediante teleconferencia representa una limitante estructural entre ambas jurisdicciones que la Fiscalía debe sortear para avanzar en el expediente penal.

Defensa Pública y Riesgos Procesales

Además de las complicaciones tecnológicas, la situación se complejiza por la condición jurídica de la defensa de Zulma Guzmán. La acusada no posee un abogado privado contratado en Colombia, sino que cuenta con una representación asignada por la Defensoría del Pueblo. Esta circunstancia obliga a la Fiscalía a coordinar rigurosamente con la defensa pública y las autoridades británicas para evitar nulidades que pongan en riesgo el proceso.

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El ente acusador busca estructurar un mecanismo de actuación que proteja los derechos del imputado y garantice la validez de los actos judiciales. La ausencia de un patrocinador judicial privado requiere una atención especial para asegurar que la comparecencia, una vez sea posible, se realice bajo todas las formalidades legales que salvaguarden la validez de la imputación.

El Caso: Envenenamiento con Talio y Víctimas

Zulma Guzmán es investigada por el suceso trágico ocurrido el 3 de abril de 2025, cuando un domicilio llegó a la vivienda del empresario Juan de Bedout con frambuesas congeladas cubiertas de chocolate. Los alimentos habían sido adulterados deliberadamente con talio, un metal incoloro, inodoro e insípido de alta toxicidad, provocando la intoxicación de cuatro personas.

Las consecuencias de esta acción criminal fueron devastadoras. Inés de Bedout, de 14 años, falleció el 5 de abril de 2025, y su amiga Emilia Forero, de 13 años, murió el 9 de abril. Dos personas más sobrevivieron a la intoxicación: una adolescente y un joven de 21 años que presentó lesión renal aguda. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Guzmán, quien tuvo una relación sentimental con Juan de Bedout, coordinó el envío del paquete letal.

Plazos Judiciales en Londres y Nuevas Evidencias

La Fiscalía General de la Nación mantiene el proceso de extradición en curso en territorio británico. Luz Adriana Camargo confirmó que sostuvo un encuentro con la nueva embajadora del Reino Unido en Colombia para recibir apoyo institucional y facilitar la comprensión del sistema penal colombiano ante los tribunales ingleses.

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Los plazos judiciales en el Reino Unido se han extendido hasta 2027. La Corte de Magistrados de Westminster fijó las audiencias de extradición para los días 15, 19 y 22 de marzo de 2027, tras recibir un paquete de 46 páginas con nueva documentación enviada por las autoridades colombianas. Este trámite es fundamental para trasladar a la sospechosa a Colombia, donde enfrenta cargos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado.

Paralelamente, la Fiscalía dirige una investigación especial sobre el fallecimiento de Alicia Graham en 2021. La madre de Inés de Bedout y exesposa de Juan de Bedout murió en circunstancias que la familia cuestiona. El análisis toxicológico previo reveló concentraciones elevadas de talio en su organismo cuatro años antes de la tragedia de las adolescentes, lo que sugiere una posible conexión entre ambos eventos que continúa bajo escrutinio judicial.