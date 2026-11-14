La Fiscalía General de la Nación decidió archigar el caso contra Álvaro Uribe Vélez por falta de pruebas. El partido Centro Democrático celebró la resolución judicial que cierra la acusación de soborno.

La Fiscalía General de la Nación ha emitido una resolución oficial donde ordena el archivo definitivo de la investigación penal dirigida contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión administrativa y judicial pone fin a las diligencias relacionadas con las acusaciones de presunto soborno a exmiembros de las autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar desmovilizado.

El ente acusador fundamentó su determinación en la inexistencia de elementos de convicción que respalden las denuncias presentadas previamente. Según el análisis detallado realizado por los fiscales, los cargos se basaron principalmente en rumores y versiones no verificadas, sin contar con evidencias materiales o documentales sólidas que probaran la comisión de los hechos imputados.

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Mecanismo Legal para el Archivo del Caso

La resolución final, que consta de cuarenta y siete páginas, se adoptó estrictamente conforme al artículo 79 de la Ley 906 de 2004. Esta norma legal establece el procedimiento para el archivo de diligencias cuando no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizar la conducta como delito o indicar su posible existencia con base en los argumentos legales vigentes.

En el documento oficial, la Fiscalía concluyó expresamente que no era posible determinar que las conductas denunciadas hubieran ocurrido en la realidad. El texto indica que no se puede establecer la existencia de los hechos denunciados, y por ende, tampoco es viable confirmar la posible actualización del verbo rector de la conducta de soborno en la actuación penal investigada.

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Acusaciones Específicas y Respuesta de Testigos

Las investigaciones originales se centraron en presuntas presiones ejercidas a exparamilitares para que declararan contra Iván Cepeda o para que modificaran sus versiones sobre supuestos vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro de las autodefensas. El fiscalía señaló que los hechos relacionados con algunos testigos ya habían sido objeto de análisis exhaustivo durante otro juicio oral.

Debido a que estos mismos puntos ya fueron examinados judicialmente, el Ministerio Público indicó que no emitiría un nuevo pronunciamiento sobre el punto del presunto fraude procesal. La decisión de archivar deja abierta la posibilidad legal de reabrir el caso si aparece nueva evidencia, aunque la carga probatoria actual resultó insuficiente para mantener el proceso activo.

Reacciones Políticas y Declaraciones de Centro Democrático

El partido político Centro Democrático se pronunció oficialmente sobre la decisión de la fiscalía y afirmó con rotundidad que la verdad termina imponiéndose en estos procesos judiciales. La dirección del partido interpretó la resolución como una confirmación de la falta de sustento en las acusaciones previas formuladas contra el expresidente.

En su comunicado, la entidad declaró que una vez más las acusaciones de Iván Cepeda contra el expresidente Uribe se derrumban ante la falta de pruebas contundentes. Para la formación política, este cierre de investigación representa una victoria judicial que valida la integridad del exmandatario frente a las críticas constantes de sus opositores políticos.

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Impacto y Próximos Pasos en el Proceso

Esta resolución cierra una etapa importante en la disputa legal que enfrentó a sectores del gobierno anterior con la figura del expresidente. La falta de pruebas impidió avanzar hacia un juicio oral, manteniendo el estatus de no condena y preservando la reputación pública del político investigado según la interpretación de sus aliados.

Aunque el caso se archiva, la estructura legal colombiana permite que cualquier nueva prueba relevante pueda reiniciar las diligencias. Sin embargo, hasta la fecha de la resolución, no se han presentado elementos nuevos que cambien el criterio de insuficiencia probatoria dictaminado por la Fiscalía General de la Nación en su estudio de cuarenta y siete páginas.