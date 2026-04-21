Fiscalía avanza en imputación contra exviceministro por corrupción en millonario contrato de helicópteros Mi-17

La Fiscalía General imputará cargos a Luis Edmundo Suárez Soto y otros implicados por irregularidades en el mantenimiento de la flota Mi-17, tras comprobarse que el exfuncionario usó incapacidades médicas falsas para evadir el proceso judicial.

La Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas drásticas en el marco de la investigación por el presunto entramado de corrupción que rodea el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17, una pieza clave para las operaciones militares y humanitarias en Colombia.

El ente acusador se prepara para imputar cargos a Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, junto a otros funcionarios y contratistas implicados en una serie de irregularidades que han puesto en duda la transparencia de una gestión millonaria. La imputación abarca una larga lista de delitos graves, entre los que se destacan peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de servidor público, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y abuso de función pública. El caso ha escalado de nivel debido a las constantes maniobras dilatorias empleadas por Suárez Soto para evadir la justicia. A pesar de haber sido debidamente notificado en múltiples ocasiones desde diciembre de 2025, el exfuncionario ha utilizado diversas excusas, incluyendo alegatos sobre su fuero especial y complicaciones médicas, para no comparecer ante las autoridades. En una de las situaciones más cuestionadas, el exviceministro argumentó una cirugía de cadera para justificar su ausencia a una diligencia judicial. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal, tras analizar su historia clínica, concluyó de manera contundente que el procedimiento médico no le impedía participar en audiencias virtuales, desvirtuando la veracidad de sus excusas médicas ante los investigadores. Las sospechas de la Fiscalía se profundizaron tras una inspección judicial en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se hallaron registros que vinculaban a Suárez Soto con un contrato de asesoría vigente mientras supuestamente se encontraba incapacitado por salud. Este hecho evidenció una contradicción evidente: el investigado estaba en condiciones de cumplir con labores técnicas y académicas por un valor superior a los 300 millones de pesos, pero no podía enfrentar el proceso penal en su contra. Por lo anterior, el fiscal del caso ha solicitado la figura de la contumacia para continuar con las audiencias sin la presencia física del implicado, quien deberá responder por la mala gestión de un contrato que, a pesar de haber recibido un desembolso del 50 por ciento de los 32.4 millones de dólares totales, apenas mostraba un avance físico del 8 por ciento en su ejecución, dejando en total indefensión la operatividad de las aeronaves destinadas a la defensa nacional





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