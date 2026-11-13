Fiscalía celebra liberación de agentes CTI secuestrados por el Eln en Arauca

La Fiscalía de Colombia celebró la liberación de dos agentes del CTI retenidos por el Eln durante 19 meses. Luz Adriana Camargo destacó el esfuerzo conjunto para asegurar su libertad.

La Fiscalía General de la Nación celebró con satisfacción la liberación de los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Esta acción humanitaria puso fin a un cautiverio de 19 meses mantenidos por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el departamento de Arauca. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, calificó el jueves 12 de noviembre como un día de alegría para la institución acusadora.

Contexto del secuestro y duración del cautiverio

Los dos funcionarios fueron retenidos el 8 de mayo de 2025 mientras cumplían sus labores diarias al servicio de la comunidad. Ambas víctimas estaban adscritas a la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía en ese momento. La ausencia de estos servidores durante más de un año y medio puso de manifiesto los riesgos que enfrentan los trabajadores del ente acusador en el desarrollo de sus responsabilidades.

Also read Liberan a dos funcionarios del CTI secuestrados por el Eln en Arauca tras 18 meses

Camargo señaló que la situación de retención no tiene justificación alguna y que debió haberse evitado. Los agentes permanecieron privados de su libertad hasta la misión humanitaria llevada a cabo en la región noreste del país. Su recuperación de la libertad permite que puedan reencontrarse con sus familiares tras el prolongado aislamiento.

Reconocimiento a las familias y solidaridades

La jefe del ente acusador dirigió palabras de solidaridad especial a las familias de Pacheco y López. Estas familias soportaron más de 19 meses de incertidumbre y angustia mientras esperaban noticias sobre la situación de sus seres queridos. Camargo expresó su reconocimiento por la fortaleza, entereza y la espera sostenida que demostraron los familiares durante este período.

Advertisement

La funcionaria afirmó que la institución estuvo atenta a las gestiones que pudieran contribuir a la libertad de sus compañeros. Sin embargo, mantuvo la prudencia necesaria durante todo este tiempo para no comprometer la seguridad de los secuestrados. Este equilibrio entre la acción y la discreción fue crucial para garantizar un desenlace favorable para los agentes.

Cooperación internacional y organismos humanitarios

La liberación fue el resultado de una colaboración multifacética que involucró a varias organizaciones e instituciones. Camargo reconoció la intervención clave de la Iglesia católica, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las Naciones Unidas en el proceso. También destacó el papel de la Defensoría del Pueblo y otras autoridades humanitarias dispuestas a colaborar.

Desde la Fiscalía acompañaron esos esfuerzos dentro de sus competencias y respetando los protocolos de seguridad. La misión humanitaria que culminó con la entrega de los funcionarios se realizó el jueves 12 de noviembre. Este evento marca un hito en la protección de los servidores públicos frente a actores armados ilegales en la región.

Impacto institucional y próximos pasos

El regreso a la libertad de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada es considerado un logro institucional significativo. La Fiscalía enfatiza el valor que cada miembro representa para la organización y su misión de servicio. Este incidente resalta la necesidad continua de protocolos de seguridad reforzados para el personal del CTI en zonas de conflicto.

Advertisement

Las autoridades ahora se enfocarán en el bienestar físico y psicológico de los agentes liberados. Se espera que reciban el apoyo necesario para reintegrarse a sus rutinas laborales y familiares. La celebración de este éxito también sirve como un recordatorio de la perseverancia requerida para enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad en Arauca.