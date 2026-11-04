Fiscalía cierra preacuerdos con grupo PPP en Bogotá por hechos violentos

Nueve presuntos miembros del grupo PPP aceptaron penas de cinco a siete años por violencia en Bogotá. Dos acusados aguardan decisión judicial para el 25 de noviembre en el proceso por terrorismo.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez los preacuerdos penales suscritos con nueve de los once miembros investigados del grupo delincuencial autodenominado PPP. Esta resolución judicial cierra un capítulo clave en la investigación sobre los actos de violencia, vandalismos y ataques registrados en Bogotá durante recientes jornadas de protesta ciudadana. Los nueve procesados aceptaron plenamente los cargos formulados contra ellos, lo que permite avanzar hacia la imposición de sentencias definitivas en un caso de alta complejidad jurídica.

Detalles penales y conductas delictivas

Las penas de prisión pactadas oscilan entre los cinco años y siete años y diez meses, dependiendo del rol y los delitos específicos cometidos por cada integrante. Entre las conductas investigadas se incluyen el concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público y violencia contra servidores públicos. Los hechos violentos abordados por la Fiscalía comprenden ataques dirigidos contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y daños extensivos a las estaciones de la red TransMilenio.

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Además de los daños materiales, la fiscalía detalló la fabricación y lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, conocidas popularmente como papas bombas, utilizadas contra personas y vehículos. Estas acciones se enmarcan en una dinámica de violencia colectiva urbana que afectó gravemente a la ciudadanía y a las instituciones responsables de la movilidad en la capital. La estructura del grupo no se demostró como una jerarquía vertical tradicional, sino como una organización horizontal con tendencias anarquistas, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Posiciones de las partes y contexto jurídico

En junio de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo expidió la Resolución 171, ordenando la reasignación del expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa. Este mecanismo legal permitió revisar las responsabilidades individuales y evaluar la procedencia de mecanismos de terminación anticipada del proceso penal. La Fiscalía explicó que, aunque existe un concierto para delinquir, no se acreditó una estructura terrorista preconcebida ni una subordinación estricta típica de bandas criminales tradicionales.

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Dentro del expediente, la Universidad Nacional y TransMilenio fueron reconocidas oficialmente como víctimas directas de los hechos investigados. Asimismo, se analizaron hipótesis sobre una posible financiación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el uso de universidades públicas de Bogotá como refugios logísticos. Estos aspectos fueron fundamentales para determinar la naturaleza jurídica de los actos y la aplicación correcta de las figuras delictivas en los acuerdos alcanzados con los imputados.

Sentencias pactadas y próximos pasos judiciales

Los nombres y las penas acordadas son detalles públicos en la resolución judicial. Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias 'Salvatore', aceptó ocho delitos con una pena de siete años y nueve meses. Juan Sebastián Manios Lozano, alias 'Tolima', enfrentó siete cargos con siete años y diez meses de prisión por su presunto papel en el ataque a un bus del SITP con doce pasajeros a bordo. Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias 'Copete', recibió siete años y siete meses por seis delitos.

Los demás miembros condenados incluyen a Cristhian Camilo Medina Rojas, alias 'Topo', con siete años y dos meses; Silvia María Camargo Pinzón, alias 'Chimal', con cinco años y cinco meses; y Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias 'Chinche', con siete años de pena. Kennet Steven Mestra Montes, Carlos Raúl Torres Laguna, alias 'El Pri', y Brayan Stiven Valderrama Cubies, alias 'Garu', también alcanzaron acuerdos por penas que van desde los cinco años y diez meses hasta los siete años y siete meses.

El proceso judicial no está completamente cerrado, ya que dos miembros iniciales, Omar Araya y Johan Castellanos, no aceptaron los cargos propuestos. La Fiscalía indicó que, durante la próxima diligencia programada para el 25 de noviembre, se evaluará si se formula la acusación formal contra ellos o si se puede alcanzar un preacuerdo adicional. Esta fecha marca el siguiente hito crítico en la resolución definitiva de los cargos restantes para el grupo PPP.