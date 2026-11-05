Fiscalía cita a Carlos Ríos por denuncias de sexocontratos y fiestas en Casa de Nariño

El director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, es citado por la Fiscalía para declarar sobre presuntas contrataciones a cambio de favores sexuales con Gustavo Petro.

La Fiscalía General de la Nación ha emitido una citación formal para que Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia ( Dapre), rinda declaración oficial. Este mandato legal surge como consecuencia directa de las graves acusaciones que el propio funcionario presentó ante el Senado de la República en una denuncia reciente. El objetivo principal de esta comparecencia es esclarecer los hechos relacionados con presuntas irregularidades en la gestión pública y el uso de recursos del Estado durante el actual mandato ejecutivo.

Denuncias de vinculaciones y uso indebido de la Casa de Nariño

En su intervención pública, Carlos Andrés Ríos reveló que al menos 48 mujeres habrían sido vinculadas a la Presidencia de la República mediante órdenes de prestación de servicios. Estas contrataciones, ejecutadas durante el gobierno de Gustavo Petro, son descritas por el director del Dapre como mecanismos que instrumentalizaron a dichas personas. Ríos afirmó con contundencia que la Casa de Nariño fue organizada de manera distinta a su función gubernamental, señalando que se convirtió en un escenario para fiestas diarias y situaciones de desorden extremo.

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El funcionario detalló que estas relaciones se pagarían con recursos públicos y estarían directamente relacionadas con la presunta facilitación de encuentros sexuales. Según las declaraciones de Ríos, varias de las mujeres ya han entregado sus testimonios a las autoridades competentes. Esto implica una red sistemática de pagos y favores que, según la versión oficial presentada, tendría como beneficiario principal al expresidente, transformando una institución de Estado en un espacio de ocio y transacciones ilegales.

Testimonios clave y evidencia digital de Deicy Jiménez

Deicy Jiménez, de 26 años, figura como una de las principales mencionadas en estas denuncias y ha sido testigo central del proceso. Ella declaró ante la revista Semana que sostuvo encuentros íntimos con Gustavo Petro a cambio de obtener contratos irregulares con el Estado colombiano. Esta afirmación se fortalece con la decisión de Jiménez de entregar su dispositivo móvil a la Fiscalía para una inspección forense programada para el jueves siguiente. Este paso crucial busca recuperar datos que respalden sus acusaciones públicas.

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La joven publicó un video en su cuenta de Instagram que sirve como prueba directa de sus afirmaciones. En la grabación, se lee un mensaje explícito donde afirma que está diciendo la verdad y que los colombianos merecen conocer la realidad detrás de la figura de Gustavo Petro. Jiménez expresó su confianza en la justicia y advirtió que, si le sucediera algo a ella o a su familia, consideraría al expresidente como el responsable único de cualquier perjuicio futuro, elevando la tensión política y legal del caso.

Investigaciones paralelas y vínculos con el Congreso

La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para recopilar información exhaustiva sobre los contratos otorgados a Deicy Jiménez. Entre estos documentos figura un acuerdo específico suscrito con la congresista María José Pizarro, perteneciente al Pacto Histórico. Esta congresista se desempeñaba como vicepresidenta del Senado durante la legislatura 2023-2024, momento en el que se habría formalizado la relación contractual cuestionada por las autoridades.

Deicy Jiménez relató que conoció al expresidente en 2019 a través de una página para adultos, iniciando una serie de eventos que habrían continuado cuando él ejercía como senador. Sus declaraciones sugieren que las transacciones no se limitaron a su caso individual, sino que forman parte de una estructura más amplia. La investigación apunta hacia la existencia de una red compleja que involucra a múltiples actores del poder público y privado, complicando el escenario judicial.

Escala de la red y próximos pasos procesales

Según la versión presentada, la red de involucradas podría incluir entre 30 y 40 mujeres que recibieron contratos estatales a cambio de mantener relaciones sexuales. Esta cifra, sumada a las estimaciones iniciales de Ríos, sugiere una magnitud de corrupción que podría afectar profundamente la percepción pública sobre la administración actual. La Fiscalía trabaja bajo la premisa de que estos contratos representan un uso indebido de fondos públicos para fines privados y delictivos.

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La citación de Carlos Andrés Ríos está programada para este martes 10 de noviembre de 2026, marcando un hito crucial en la investigación. Esta fecha establece el cronograma oficial para que la Fiscalía pueda interrogar al responsable de la administración presidencial sobre los detalles de estas operaciones. Mientras tanto, las pruebas digitales y los testimonios recopilados por la Corte y la Fiscalía seguirán determinando el rumbo legal que tomarán las acusaciones contra Gustavo Petro y sus posibles cómplices en esta trama de supuestos sexocontratos.