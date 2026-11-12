Fiscalía cita a Eva Ferrer por denuncias contra Verónica Alcocer

Verónica Alcocer solicita acceso a la investigación fiscal que cita a Eva Ferrer por supuestos delitos en Venezuela, exigiendo garantías de debido proceso.

La situación legal que afecta a Verónica Alcocer, la antigua primera dama de Colombia, experimentó un cambio significativo el miércoles 11 de noviembre de 2026. Este giro en los acontecimientos ocurre tras la confirmación de que la Fiscalía General de la Nación ha citado a Eva Ferrer para que preste declaración bajo juramento. El objetivo de esta diligencia es esclarecer graves acusaciones sobre el presunto transporte de drogas, armas y dinero durante viajes oficiales a Venezuela.

Ante esta developments, el equipo jurídico de Alcocer ha anunciado oficialmente su intervención en el proceso. A través de un comunicado institucional, sus abogados confirmaron que han solicitado formalmente el acceso completo a la indagación en curso. La defensa insiste en la necesidad de obtener garantías plenas para poder ejercer los derechos constitucionales de su representada y defenderse de los señalamientos.

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Solicitud de acceso a la investigación

La defensa de la exprimera dama reveló que ha enfrentado obstáculos para localizar la dependencia fiscal a cargo del caso. Desde el 13 de octubre de 2026, los abogados habían solicitado información a la fiscal general y al vicefiscal general para identificar qué despacho lideraba las actuaciones. Sin embargo, las respuestas obtenidas no permitieron aclarar la situación con la debida precisión.

Solo después de que Blu Radio revelara la citación a Eva Ferrer, la defensa logró establecer dónde se estaba adelantando la investigación. Inmediatamente después, procedieron a radicar el poder legal correspondiente y un memorial ante la Fiscalía. Este documento tiene como propósito participar activamente en las actuaciones y aportar información que los letrados consideran relevante para el caso.

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Defensa exige respeto al debido proceso

Verónica Alcocer se pronunció públicamente el mismo 11 de noviembre de 2026 a través de su perfil de Instagram. En este mensaje, la antigua primera dama compartió el comunicado de su equipo y reiteró su disposición total para colaborar con las autoridades judiciales. Pidió explícitamente respeto por el debido proceso y afirmó su presunción de inocencia ante las graves acusaciones.

La portavoz legal de Alcocer explicó que su representada ha mantenido una postura abierta para comparecer ante las autoridades. El propósito es contribuir al esclarecimiento de los hechos y demostrar que las versiones indirectas que circulan sobre ella son falsas. La defensa considera que las acusaciones han sido cuestionadas por la propia persona a la que supuestamente se atribuyó la información original.

Denuncias de Eva Ferrer sobre Venezuela

La controversia legal se originó a raíz de las declaraciones públicas realizadas por Eva Ferrer. Como exconsejera presidencial y antigua persona cercana al entorno de Alcocer, Ferrer realizó señalamientos sobre movimientos irregulares durante viajes oficiales a Venezuela. Estos cargos implican que aeronaves utilizadas en dichos desplazamientos habrían transportado estupefacientes, armas y dinero.

La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía convocó a Ferrer para recopilar información bajo juramento. Esta diligencia es fundamental para determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación formal. La defensa de Alcocer considera que estos señalamientos son de extrema gravedad y deben ser investigados rigurosamente.

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Amenazas legales contra difusores

El comunicado de la defensa también incluyó una advertencia clara sobre las consecuencias legales para quienes difundan acusaciones. Los abogados anunciaron que, si se demuestra que las denuncias son falsas, promoverán acciones penales y civiles. El objetivo es solicitar las sanciones y reparaciones que correspondan contra los formuladores y difusores de los rumores.

La citación de Eva Ferrer marca una nueva etapa en el esclarecimiento de estos hechos complejos. Mientras la Fiscalía continúa su trabajo de verificación, Verónica Alcocer busca intervenir formalmente en el proceso. Su estrategia se centra en presentar su versión de los hechos y controvertir públicamente los señalamientos que la afectan.