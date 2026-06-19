Fiscalía cita a indagatoria a Álvaro Uribe por presunta conformación de grupos paramilitares en Antioquia

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe fue llamado a indagatoria por la Fiscalía por su supuesta responsabilidad en la formación de grupos paramilitares y dos masacres en los años noventa. Uribe rechaza la citación y la vincula con el gobierno de Petro y el contexto electoral.

El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe , ha sido llamado a indagatoria por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares y su involvement en dos masacres ocurridas en los años noventa en el departamento de Antioquia , cuando Uribe se desempeñaba como gobernador entre 1995 y 1997.

Según el comunicado de la Fiscalía, el llamado se debe a hechos relacionados con el delito de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida. Se alega que Uribe presuntamente facilitó y promovió el accionar de una estructura armada que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez en esa época.

El exmandatario confirmó a través de la red social X que la Fiscalía Tercera le notificó la citación, y criticó el proceso al afirmar que ni la indagatoria podrá tapar la cantidad de muertos que, según él, ha dejado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Uribe citó una cifra de 23613 jóvenes asesinados desde 2022 hasta abril de 2026, según Medicina Legal, aunque ese periodo incluye años futuros, lo que sugiere un error o una referencia proyectada.

Además, cuestionó la ausencia de garantías judiciales y señaló que la citación ocurre a pocas horas de la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Colombia, insinuando un trasfondo político. Esta nueva indagatoria se produce semanas después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de 28 años de prisión contra su hermano, Santiago Uribe, por liderar el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, lo que ha intensificado el debate público en torno al legado y las acciones del gobierno de Uribe durante su mandato como gobernador y presidente.

El caso está a cargo de una fiscal comisionada y, según Uribe, aún no se han practicado todas las pruebas previstas, por lo que su defensa buscará dilaciones y objeciones al proceso. La situación refleja la persistencia de los juicios por parapolítica en Colombia y su impacto en la vida política contemporánea del país





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