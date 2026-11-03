Fiscalía cita a Yahir Acuña por soborno y video del PAE

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, será interrogado virtualmente el 9 de noviembre por soborno, en el marco de investigaciones por paramilitarismo y uso del PAE.

La Fiscalía General de la Nación ha emitido una citación formal para someter a interrogatorio al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, en el procedimiento judicial número 38. Esta diligencia tiene como objetivo indagar sobre el presunto delito de soborno. La autoridad ordenó que la audiencia se realice de manera virtual para garantizar la comparecencia del mandatario.

La citación por el delito de soborno

La Fiscalía General de la Nación ordenó que Yahir Acuna sea interrogado virtualmente el próximo 9 de noviembre. La diligencia forma parte de una investigación en la que el alcalde figura como indiciado. Los hechos investigados giran en torno al ofrecimiento y la entrega de ayudas a dos personas. Dichas personas fueron citadas como testigos por la Corte Suprema de Justicia en un proceso judicial en su contra.

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El video del Programa de Alimentación Escolar

El presidente municipal de Sincelejo, Abelardo De La Espriella, afirmó que Yahir Acuña es un hombre corrupto. Esta declaración se fundamentó en un video divulgado durante el 2025. En la grabación, una persona que aparenta ser el alcalde menciona cifras millonarias. Se habla de facturación, nómina y supuestos pagos relacionados con el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar.

Las denuncias de Ennio de la Espriella

En los apartes del video, el supuesto mandatario habla de efectuar diferentes pagos para cubrir gastos del programa. Menciona que entran dos mil barras más mil que le quedan y los intereses, totalizando tres mil quinientos millones. Afirma que si la factura vale ocho mil millones, quedan cuatro mil quinientos millones a la deuda. Insinúa que todo es para beneficio de un grupo específico.

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Defensa del alcalde de Sincelejo

Yahir Acuña se defendió de las acusaciones asegurando que el video está editado y manipulado digitalmente. Solicitó al presidente que publicara la grabación completa para refutar los hechos. Acuña pidió mostrar los momentos en los que le habrían impedido ejercer su derecho a la réplica. Señaló que la grabación se realizó con hombres armados con fusiles a sus espaldas.

Antecedentes judiciales y investigaciones

La Procuraduría General de la Nación abrió un procedimiento de indagación por estos hechos. Existe una indagación en la Corte Suprema de Justicia por un presunto incremento patrimonial injustificado entre 2010 y 2018. Además, hay otra investigación en el 2023 por presunto delito de concierto para delinquir. Estas investigaciones hacen referencia a posibles nexos con Los Rastrojos.