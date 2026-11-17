La Fiscalía citó a Juan de Bedout, expareja de Alicia Graham, para esclarecer su muerte en Bogotá vinculada al talio que también afectó a dos menores.

La Fiscalía General de la Nación en Colombia ha iniciado una nueva etapa judicial crucial para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Alicia Graham Sardi. Este procedimiento surge en el contexto del ya conocido caso del envenenamiento por talio que involucró a dos menores de edad en la ciudad de Bogotá, conectando ambas tragedias bajo una misma investigación de alta complejidad.

Citación de testigos en el caso Alicia Graham

La autoridad judicial comenzó a citar oficialmente a declarar a personas del entorno de Alicia Graham Sardi, quien falleció el 17 de agosto de 2021. Aunque la lista completa de los convocados permanece bajo estricta reserva, se confirma que algunas de estas figuras ya fueron escuchadas anteriormente en el expediente relacionado con la muerte de las dos menores. Este movimiento procesal busca establecer con precisión las condiciones bajo las cuales ocurrió la muerte de la madre.

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Entre los primeros citados se encuentra Juan de Bedout, antiguo esposo de Graham, según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo. Las citaciones comenzaron a procesarse el viernes pasado, marcando un punto de inflexión en la investigación. Esta acción judicial se produjo directamente después de que los hermanos de la fallecida solicitaran formalmente a la Fiscalía que investigara las causas de su deceso, cuestionando la versión oficial anterior.

Hipótesis de envenenamiento intencional

En abril, el abogado de la familia, David Espinosa Acuña, presentó una solicitud legal dirigida a establecer si la exposición al tóxico se dio bajo una acción intencional. La defensa preguntó específicamente si Juan de Bedout tuvo alguna responsabilidad directa y si la intoxicación guardaba relación causal con el fallecimiento. Esta inquietud se basaba en evidencias documentales y testimoniales que surgieron poco antes del deceso.

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La hipótesis fue reiterada en agosto por el mismo representante legal, quienes exigieron que se verificara esta posibilidad fatal. Semanas antes de morir, Graham dejó varios mensajes de voz que narraban lo que le estaba sucediendo. En estas grabaciones, reveladas por el medio de comunicación, pasó de afirmar que se había envenenado a declarar que la estaban envenenando. Además, solicitó contratar a un investigador privado para averiguar qué ocurría.

Por su parte, Juan de Bedout ha sostenido públicamente que los médicos certificaron que su esposa murió de cáncer. Según la información disponible, también le dijo a la Fiscalía que tanto él como su hijo mayor tenían trazas de talio en sus cuerpos. Su abogado, Fabio Humar, aseguró que recibió instrucciones de su cliente para ofrecer toda la información que la Fiscalía requiera, manteniendo una postura de colaboración formal.

Conexión con el caso de las frambuesas

Los hermanos de Graham también pidieron que las referencias a su caso, que figuran en el expediente de las frambuesas, se incorporen oficialmente a la indagación por la muerte de la madre. Adicionalmente, solicitaron que ambos expedientes queden bajo la responsabilidad de la misma fiscal. La autoridad elegida es Elsa Reyes, la fiscal de la Unidad de Vida que lleva el caso de las menores.

En ese expediente paralelo, la fiscal Elsa Reyes llamó a imputación a Zulma Guzmán Castro por la muerte de las dos niñas y el intento de homicidio de otros dos adolescentes. La empresaria fue detenida en Londres en diciembre de 2025, y la fiscalía adelanta el trámite para su extradición. Este vínculo judicial es fundamental para entender la magnitud de los hechos.

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Extradición y nuevas víctimas potenciales

A principio de mes, la Fiscalía expuso que el caso podría tener al menos seis víctimas relacionadas con este peligroso metal. La autoridad advirtió que la mujer habría contemplado realizar nuevos envenenamientos si no hubiera sido detenida. Los detalles de esa diligencia fueron revelados por Noticias RCN durante las audiencias correspondientes.

En la audiencia, la fiscal Elsa Cristina Reyes sustentó la necesidad de prorrogar por un año más la orden de captura contra Guzmán Castro. Esta medida fue avalada por la juez competente. La mujer será imputada por homicidio y homicidio agravado en tentativa, agravados por la sevicia con la que actuó. Mientras tanto, Guzmán sigue en la espera de su extradición, que ya ha sido solicitada por Colombia al país europeo. No obstante, en semanas pasadas esta determinación se ha venido dilatando y podría postergarse para el otro año.