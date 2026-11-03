Fiscalía colombiana interviene 40 estructuras criminales y captura 391 personas

La Fiscalía General de la Nación ejecutó una megaoperación en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Antioquia, resultando en la captura de 391 presuntos delincuentes y la desarticulación de 40 bandas criminales clave.

La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo una operación de gran envergadura durante el último mes y medio, logrando la intervención de más de 40 estructuras delincuenciales y la captura de 391 presuntos integrantes de organizaciones criminales. Este anuncio, realizado el martes, detalla los resultados de una estrategia investigativa meticulosa diseñada para combatir a los grupos que afectan gravemente la seguridad y la convivencia ciudadana en las principales urbes del país.

Alcance territorial de las intervenciones

Las acciones se concentran en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y varios municipios de Antioquia, donde las autoridades adelantaron diligencias de allanamiento y registro con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional. El impacto de estas intervenciones se distribuye de la siguiente manera: 12 estructuras en la capital, 11 en Cali, nueve en los municipios de Antioquia, seis en Medellín y cinco en Barranquilla.

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A través de la asociación de casos, la Fiscalía logró relacionar 1.300 noticias criminales, estableciendo patrones de comportamiento y dinámicas de funcionamiento de las organizaciones intervenidas. Como resultado, el organismo pudo ofrecer respuestas institucionales a más de 1.200 víctimas reconocidas dentro de los procesos judiciales, fortaleciendo así la confianza en las instituciones de justicia.

Operación Kratos y grupos como Tren de Aragua

En la capital del país, uno de los resultados más destacados fue la llamada Operación Kratos, que dejó 20 personas capturadas: 19 por orden judicial y una en flagrancia. Este procedimiento afectó tres estructuras criminales clave, incluyendo dos presuntos integrantes del Tren de Aragua, seis de la banda Los Satanás y 12 del grupo delincuencial Los Usurpadores.

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Las investigaciones de este operativo están vinculadas a conductas graves como el concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Los allanamientos se realizaron en las localidades de Kennedy, San Cristóbal, Engativá y Bosa, donde se incautaron 26 celulares, un computador portátil, una tableta y 200 kilogramos de marihuana.

Desarticulación de facciones en Antioquia y Valle

En Antioquia, fueron intervenidas nueve estructuras criminales, destacándose la facción Puentes II, vinculada a la organización El Mesa, con origen en el Valle de Aburrá y actividades extendidas a Soacha y Bogotá. Este grupo es investigado por presunto tráfico de drogas, homicidios y desplazamientos forzados. También se impactó a La Roja, señalada de hurtos violentos mediante fleteo en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

En el suroeste antioqueño, se judicializó a 18 presuntos integrantes de La Miel, organización atribuida con cinco hechos criminales entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026, que dejaron siete personas asesinadas y una herida. Un caso destacado es el homicidio colectivo de tres hombres ocurrido el 25 de febrero de 2026 en la vereda El Porvenir, sector Sabaletas, en Titiribí.

Impacto en Cali y Barranquilla

En Cali, las autoridades impactaron 11 estructuras y judicializaron a 90 presuntos integrantes. Entre ellas destaca Los de La Luna, investigada por comercializar estupefacientes en los barrios San Pascual y San Bosco, utilizando a personas en condición de calle para almacenar y distribuir drogas. En Barranquilla, se intervinieron cinco bandas y judicializaron a 35 presuntos integrantes, entre ellos Los Virtuales RJ, acusados de explotar juegos de suerte y azar.

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Estas operaciones forman parte de los planes de priorización establecidos desde enero de 2026, cuyo propósito es debilitar las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales. La Fiscalía busca fortalecer la persecución penal contra las estructuras que representan mayores riesgos para la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos colombianos.