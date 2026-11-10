Fiscalía de Paraguay halla cajas fuertes ocultas en Ueno Bank

La Fiscalía halló dos cajas fuertes ocultas en la sede de Ueno Bank durante un allanamiento el 9 de noviembre, clave para la crisis financiera que afecta a tres millones de ahorradores en Paraguay.

La Fiscalía General de la República de Paraguay realizó un hallazgo significativo durante las diligencias en la sede central de Ueno Bank. El lunes 9 de noviembre, el equipo legal identificó dos cajas fuertes ocultas en la edificación ubicada en la intersección de las calles Santa Teresa y Concejal Vargas. Este descubrimiento se produce en medio de una investigación penal compleja sobre la caída de la entidad financiera, un evento que ha impactado directamente a cerca de tres millones de ahorradores en el país.

Dos cajas fuertes localizadas

La primera caja fuerte, situada en una oficina, fue abierta mediante la contratación de cerrajeros especializados. El fiscal Silvio Corbeta confirmó que su contenido consistía exclusivamente en documentos relacionados con la investigación actual, sin incluir dinero ni objetos de valor económico. Este procedimiento requirió varias horas de trabajo técnico para garantizar la integridad de las pruebas.

Also read Caída de Ueno Bank y crisis política en Paraguay

La segunda caja fuerte, de mayor tamaño, permanecía escondida detrás de una pared en la terraza del edificio, específicamente cerca de un baño. Los agentes detectaron este elemento inusual mientras revisaban documentación en el espacio de trabajo de Miguel Vázquez. Actualmente, esta segunda bóveda permanece sellada y lacrada bajo la custodia oficial.

Las autoridades han programado la apertura oficial de la segunda caja fuerte para el martes 10 de noviembre. Hasta el momento, no se ha revelado información sobre el contenido específico que podría contener esta segunda instalación, aunque se espera que proporcione evidencias adicionales cruciales para los investigadores.

Advertisement

Investigación contra el expresidente Santiago Peña

La diligencia en Ueno Bank se enmarca en un contexto político y legal más amplio que involucra al expresidente paraguayo Santiago Peña. La Fiscalía ha presentado cargos contra Peña, alegando que utilizó su influencia para beneficiar a la entidad bancaria. Documentación previa ha confirmado que el expresidente mantuvo participación accionaria en el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank hasta 2025.

Paralelamente, la Fiscalía realizó un allanamiento en la residencia del expresidente destituido Santiago Peña en Asunción. Este operativo, que duró casi cinco horas, permitió la incautación de documentos, dispositivos electrónicos como celulares y tabletas, computadores y grabaciones de cámaras de seguridad. La fiscal Elena Fiore declaró que el procedimiento fue muy importante por la gran cantidad de documentación recuperada.

Implicados y cooperación internacional

La investigación también se extiende a otras figuras clave. La Fiscalía allanó la residencia del expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, quien se encuentra en prisión preventiva y ha sido imputado en la causa. En este operativo se incautaron vehículos de lujo que se presume pertenecían a directivos de Ueno. Actualmente, ocho directivos de la entidad financiera permanecen detenidos.

Las autoridades paraguayas están coordinando esfuerzos con organismos internacionales para rastrear activos. El Ministerio Público ha gestionado gestiones con autoridades de Luxemburgo y Argentina. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ofrecido colaboración para localizar y asegurar recursos en el extranjero, incluyendo la solicitud de congelamiento de criptoactivos.

Advertisement

Impacto en ahorradores y próximas etapas

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre debido a problemas de solvencia. Tres días después, el 6 de noviembre, el Senado destituyó a Santiago Peña mediante juicio político, quien pasó a estar bajo detención preventiva. Pedro Alliana asumió la Presidencia del país para garantizar la continuidad institucional.

La restitución de fondos a los afectados ha comenzado en una primera fase. Según cifras del BCP, desde el jueves 5 de noviembre, cerca de 1,7 millones de personas han recuperado 340 millones de dólares. Sin embargo, este monto no cubre la totalidad de los depósitos, ya que el fondo de garantías tiene un límite de 36 millones. Las autoridades continúan buscando bienes para repatriarlos y destinarlos a la indemnización de los afectados.