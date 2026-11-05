Fiscalía de Roma reabre caso del asesinato de Pier Paolo Pasolini tras 51 años

La Fiscalía de Roma ha reabierto la investigación del asesinato del director italiano Pier Paolo Pasolini en 1975. Nuevas pruebas y testimonios impulsan la búsqueda de verdad más de cinco décadas después del crimen.

La Fiscalía de Roma ha reabierto oficialmente la investigación sobre el asesinato del reconocido cineasta, escritor y poeta italiano Pier Paolo Pasolini. Este decisivo paso se produce 51 años después de que el cuerpo del director fuera hallado en la madrugada del 2 de noviembre de 1975 en un descampado en Ostia, cerca de Roma. El caso, que había permanecido en un relativo estancamiento judicial, se activa ahora con la promesa de explorar nuevas vías probatorias que prometen cambiar la narrativa histórica del suceso.

La reactivación del proceso judicial no ocurre por iniciativa propia del Ministerio Público, sino como resultado de una denuncia formal presentada en las últimas semanas por el abogado Stefano Maccioni. Maccioni argumenta que se disponen de elementos de juicio y testimonios nuevos que no estaban disponibles durante los procesos iniciales. Esta solicitud inicial, realizada en noviembre de 2025, fue posteriormente ampliada en mayo de 2026, lo que indica una estrategia legal sostenida y detallada para exigir respuestas definitivas.

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Nuevos elementos científicos y testimonial

Según reportan medios internacionales, la Fiscalía comenzará su nueva investigación analizando muestras biológicas recuperadas de la escena del crimen que nunca fueron sometidas a análisis de laboratorio en su momento. Este enfoque forense moderno representa una oportunidad única para corroborar o refutar versiones anteriores mediante evidencia científica irrefutable. Además, se espera la declaración de un testigo clave: un policía jubilado que formó parte del equipo de investigación original tras el asesinato de Pasolini.

La presencia de este antiguo agente es fundamental, ya que podría aportar detalles procedimentales o contextuales que habían permanecido ocultos durante décadas. La defensa de Maccioni ha expresado su confianza en que la Fiscalía de la República de Roma logre brindar las respuestas que han sido buscadas por tanto tiempo. Igualmente, se ha hecho un llamamiento público a cualquier persona que haya preferido guardar silencio sobre lo que sabe para que dé un paso adelante y comparta su información con las autoridades.

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Controversia sobre la confesión de Pelosi

En la primera investigación, el crimen se atribuyó a Pino Pelosi, un joven de 17 años en aquel entonces, quien confesó haber asesinado a Pasolini. Pelosi pasó siete años de una condena de nueve años en prisión antes de morir en 2017. En sus confesiones, Pelosi afirmaba que golpeó a muerte al director con un garrote tras arrepentirse de tener relaciones sexuales con él, añadiendo que Pasolini le había pagado por los servicios. Esta versión sugirió un crimen pasional motivado por la rabia y la vergüenza.

No obstante, la versión de Pelosi siempre estuvo marcada por inconsistencias físicas y lógicas. El cuerpo de Pasolini apareció no solo golpeado, sino también quemado, un detalle que Pelosi nunca pudo explicar de manera coherente. Además, Pelosi era descrito como un joven de complexión débil, mientras que Pasolini era un hombre de constitución atlética, lo que generó dudas sobre la capacidad de Pelosi para actuar solo contra un adversario más fuerte.

Teorías de crimen político y neofascismo

La periodista italiana Oriana Fallaci fue una de las figuras públicas más prominentes en cuestionar la narrativa oficial. Publicó una carta abierta histórica en la revista L'Europeo titulada Lettera a Pier Paolo, donde expresaba su profundo escepticismo. Años después, Fallaci denunció públicamente que el crimen tenía una premeditación política y la participación de al menos tres o más agresores vinculados a los bajos fondos y sectores que deseaban silenciar la voz subversiva de Pasolini.

Medios como La Nación de Argentina y SDP Noticias han destacado que pocos creen en la teoría del crimen pasional, apuntando en su lugar a un crimen político que involucraría grupos neofascistas e incluso a la mafia italiana. Esta hipótesis se basa en la dura crítica que el director ejercía sobre el poder establecido. La percepción general es que la muerte de Pasolini fue una medida para eliminar a una de las voces intelectuales más incómodas y peligrosas de la Italia de posguerra.

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Legado cultural y nuevos documentos

Prior a su muerte, Pasolini estaba escribiendo el libro Petróleo, una obra que investigaba las altas esferas del poder, la corrupción política y económica en Italia. Sus dos primeras obras literarias, Ragazzi di vida y Una vida violenta, ya habían causado conmoción al exponer la realidad del subproletariado de los suburbios romanos. En el cine, es recordado por títulos fundamentales como El Evangelio según San Mateo (1964), Teorema (1968) y Saló o los 120 días de Sodoma (1975).

La investigadora Simona Zecchi ha dedicado años a explorar estos aspectos, publicando en 2023 el libro Pasolini. Masacre de un poeta. Zecchi demuestra que el asesinato fue tribal, pactado y ejecutado por jóvenes delincuentes manipulados en el contexto de la estrategia de la tensión de los años 1960 y 1970. Su trabajo, junto con documentales y películas anteriores como Pasolini un delito italiano, mantiene viva la memoria del caso. La pregunta que permanece en el aire es si estas nuevas investigaciones lograrán desentrañar la verdad definitiva.