Fiscalía demandan extinción de dominio contra marcas Lili Pink y Yoi por lavado de activos

La Fiscalía presenta demanda de extinción de dominio sobre más de 400 bienes vinculados a marcas Lili Pink y Yoi. Se investigan estructuras de lavado de activos y contrabando que operan desde 2009.

La Fiscalía General de la Nación ha interpuesto formalmente una demanda de extinción de dominio ante los jueces penales especializados de Bogotá, solicitando la intervención de más de 400 bienes inmuebles y activos empresariales. Esta acción legal está dirigida contra estructuras empresariales vinculadas a las reconocidas marcas de indumentaria y accesorios Lili Pink y Yoi, las cuales están bajo escrutinio por presuntas irregularidades graves.

El objetivo central de esta medida es desarticular una presunta organización dedicada al lavado de activos, el contrabando y el enriquecimiento ilícito. El ente investigador sostiene que existen elementos materiales probatorios suficientes para demostrar la adquisición y administración de estos patrimonios mediante ingresos derivados de actividades delictivas, buscando así recuperar el valor económico obtenido ilegalmente.

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Detalles del mecanismo de lavado y estructuras empresariales

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, que lideró la recopilación de evidencias, indica que la presunta estructura criminal operó mediante el uso de sociedades constituidas tanto en Colombia como en Panamá. Estas compañías se habrían dedicado a importar mercancías de manera irregular, comercializarlas en el mercado local y utilizar la infraestructura legal de las marcas para dar una apariencia de legitimidad a los recursos obtenidos.

Según la hipótesis fiscal, estas operaciones comerciales irregulares se habrían desarrollado de forma continua desde el año 2009. A lo largo de este período, distintas compañías relacionadas con la comercialización de productos de ambas marcas habrían sido utilizadas como vehículos para mover fondos, ocultar la procedencia de los dineros y consolidar un imperio empresarial sobre bases financieras ilegítimas.

Una de las entidades clave mencionadas en la investigación es Fast Moda S. A. S., una sociedad que, en el momento en que se tomaron las primeras medidas cautelares, administraba más de 400 establecimientos de comercio. Esta empresa participó activamente en la distribución y venta minorista de los productos, sirviendo como el eslabón visible de la cadena de suministro acusada.

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Adicionalmente, aparece en el radar de la investigación Elephant Import & Export S. A. S., la cual habría cumplido funciones esenciales como importadora y proveedora dentro de la estructura empresarial. Esta entidad facilitaría la entrada de mercancías al país, creando la capa inicial de la operación que luego sería monetizada a través de las tiendas de las marcas afectadas.

Inconsistencias financieras y posición de la Fiscalía

Uno de los cuestionamientos fundamentales del ente acusador radica en la capacidad financiera real de algunas de las sociedades involucradas para respaldar la magnitud de las operaciones comerciales reportadas. Los investigadores habrían detectado profundas inconsistencias en los movimientos económicos y en las relaciones corporativas entre las distintas compañías del grupo.

Específicamente, la Fiscalía señaló que identificaron deudas por cuantías elevadas que carecían de evidencia de pagos efectivos. Esta circunstancia sugiere la existencia de simulaciones de negocios y relaciones entre compañías que compartirían beneficiarios finales, ocultando la verdadera titularidad de los activos y los flujos de dinero en la red empresarial.

La hipótesis fiscal apunta a que varias empresas habrían sido utilizadas principalmente para respaldar operaciones de importación y comercialización de mercancías, mientras se buscaba activamente dar apariencia de legalidad a los recursos provenientes de las actividades investigadas. Este esquema habría permitido reinvertir las ganancias ilícitas en la expansión de la red de tiendas.

Impacto real y medidas cautelares implementadas

Como parte de las actuaciones judiciales preventivas, el 27 de abril de 2026 se ordenaron medidas cautelares que incluyen la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro sobre la totalidad de las acciones de Fast Moda S. A. S. Asimismo, se secuestraron 40 inmuebles y ocho vehículos propiedad de la sociedad.

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Se dispuso la toma de posesión directa de los bienes, haberes y establecimientos de comercio de esa sociedad por parte del Estado. Esta acción busca garantizar la integridad de los activos y asegurar que no sean dispersados o vendidos mientras se resuelve el fondo del asunto judicial correspondiente.

Posteriormente, las medidas restrictivas se extendieron a las marcas identificadas en la investigación, así como a la totalidad de las acciones y los activos de Elephant Import & Export S. A. S. Esta expansión legal cubre otros inmuebles y recursos financieros asociados a la red empresarial, amplificando el alcance de la intervención estatal.

La Fiscalía explicó que la demanda se sustenta en un riguroso análisis societario, tributario, aduanero, cambiario y financiero. El caso se apoya además en inspecciones judiciales detalladas, información aportada por la DIAN, documentos registrales y respuestas a solicitudes de asistencia judicial internacional dirigidas específicamente a las autoridades de Panamá.

Próximos pasos y decisión judicial pendiente

Ahora, la solicitud presentada deberá ser estudiada y valorada por los jueces especializados de Bogotá. Estos magistrados tendrán la responsabilidad fundamental de analizar los elementos probatorios acumulados durante la fase de investigación y determinar si existe la base legal suficiente para proceder con la extinción del derecho de dominio sobre los activos señalados.

La decisión final de los jueces determinará si los más de 400 bienes pasan a manos del Estado o si permanecen en poder de los acusados. Este proceso representa un hito significativo en la lucha contra el lavado de activos en el sector retail, marcando un precedente sobre la capacidad del Estado para investigar estructuras transnacionales complejas.

La comunidad empresarial y los consumidores seguirán de cerca el desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones a largo plazo para la transparencia en el comercio de moda y accesorios en Colombia. La resolución judicial aclarará la responsabilidad patrimonial de las entidades involucradas y establecerá límites más claros sobre las prácticas comerciales legales.