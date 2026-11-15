Fiscalía desbarata red de explotación infantil en Putumayo con evidencia en celular

La captura de Fredy Raúl Vélez García por violencia sexual contra una menor de 6 años en Putumayo se logró gracias a un celular empeñado en Caquetá que contenía las grabaciones.

La Fiscalía General de la Nación reveló el domingo 15 de noviembre el desbarate de una trama criminal de violencia sexual contra una niña de 6 años en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. La autoridad judicial informó sobre la captura y judicialización de Fredy Raúl Vélez García, quien enfrenta cargos por actos sexuales abusivos agravados cometidos en diciembre de 2025. El giro definitivo en la investigación llegó gracias a un teléfono celular que el sospechoso había entregado en una compraventa.

Evidencia digital hallada en compraventa

El dispositivo móvil, en el que estaban almacenadas grabaciones de los ataques, fue identificado como la pieza clave para esclarecer los hechos. El agresor entregó el equipo en un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Solita, Caquetá, a cambio de dinero. Durante el tiempo que el teléfono permaneció en ese local, los registros audiovisuales fueron extraídos y posteriormente difundidos fuera del círculo de los implicados.

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Estas imágenes llegaron a manos de los familiares de la víctima, quienes actuaron con rapidez para alertar a las autoridades competentes. La denuncia formal inició cuando la madre de la niña conoció la existencia de los videos en poder de terceros y acudió a los centros de mando policial y fiscal. Este acto de denuncia permitió que el caso dejara de ser un secreto local para convertirse en una investigación oficial con alcance nacional.

Motus operandi y vínculos con la víctima

Las primeras indagaciones policiales determinaron que Fredy Raúl Vélez García mantenía una relación de cercanía con la menor y su familia. Según el ente acusador, el hombre aprovechó esta confianza para engañar a la niña y conducirla mediante engaños hasta un sitio apartado dentro de una finca. En ese lugar remoto, se presume que cometió los actos ilegales y utilizó la cámara de su propio teléfono para documentar las agresiones.

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La estrategia de grabación buscaba crear un registro digital de los crímenes, lo que paradójicamente facilitó la identificación posterior del agresor. La evidencia física y digital recopilada por la Fiscalía sirvió de fundamento sólido para emitir la orden de captura y asegurar la ubicación del sospechoso. La autoridad judicial subrayó que la cercanía previa fue instrumental para llevar a cabo el delito sin levantar sospechas inmediatas en el entorno familiar.

Captura judicial en Meta y medidas cautelares

Con los elementos de prueba en su poder, unidades de la Policía Nacional lograron ubicar a Vélez García en vía pública de Villavicencio, Meta. La detención se efectuó bajo el amparo de una orden judicial previa, garantizando el cumplimiento del debido proceso legal. Una vez en custodia, el procesado fue trasladado a las instalaciones correspondientes para enfrentar los cargos legales formulados por la justicia colombiana.

Un fiscal de la Seccional Putumayo le imputó oficialmente el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. El interrogado no aceptó los cargos durante la comparecencia inicial, lo que mantuvo la tensión jurídica del caso. A pesar de su negativa a reconocer la culpabilidad, el expediente contaba con la prueba irrefutable del contenido digital almacenado en el equipo móvile.

Implicaciones legales y próximo capítulo judicial

Un juez de control de garantías evaluó la gravedad de los hechos y la peligrosidad del acusado, imponiendo como medida de aseguramiento el cumplimiento de prisión preventiva en centro carcelario. Esta decisión obliga a Fredy Raúl Vélez García a permanecer privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial. La medida busca proteger a la sociedad y garantizar que el imputado no interfiera con la investigación ni con las futuras actuaciones probatorias.

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La Fiscalía General de la Nación continúa con las dilucidaciones para fortalecer el caso y asegurar que la justicia sea aplicada con todo rigor. El incidente sirve como recordatorio sobre la importancia de la denuncia temprana y el uso de evidencias digitales en la lucha contra la explotación infantil. El proceso judicial avanzará con nuevas audiencias y la presentación de más testimonios y peritajes técnicos.