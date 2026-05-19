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Fiscalía descubrió cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo: correspondía a su desaparición

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Fiscalía descubrió cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo: correspondía a su desaparición
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📆5/19/2026 8:12 PM
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La mujer de 52 años, Yulixa Toloza, desaparecida luego de un procedimiento estético en Bogotá, fue encontrada ahogada en Apulo y corresponde a su desaparición. Dos personas han sido capturadas por este caso. El Instituto Nacional de Medicina Legal identificará el cuerpo. La Fiscalía ha materializado dos capturas en Cúcuta y ha identificado a cinco personas involucradas en la desaparición de Toloza.

Una mujer de 52 años, Yulixa Toloza , desaparecida luego de un procedimiento estético en Bogotá, fue encontrada ahogada en Apulo y corresponde a su desaparición .

Dos personas han sido capturadas por este caso. El Instituto Nacional de Medicina Legal identificará el cuerpo. La Fiscalía ha materializado dos capturas en Cúcuta y ha identificado a cinco personas involucradas en la desaparición de Toloza. Enlace y alertas de noticias en tu correo. Descarga la aplicación y recibe noticias en tu dispositivo

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