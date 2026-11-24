La Fiscalía General de la Nación activa dos fiscales especializados para investigar el ataque en Villavicencio que dejó 23 heridos, atribuido a disidentes de las Farc bajo órdenes del EMC.

La Fiscalía General de la Nación ha procedido a designar dos fiscales especializados con el objetivo exclusivo de coordinar y dirigir las pesquisas judiciales en contra de los terroristas sospechosos de planear y ejecutar el atentado que dejó 23 heridos en la ciudad de Villavicencio, ubicada en el departamento del Meta. Esta medida busca centralizar los esfuerzos de investigación y garantizar una respuesta jurídica inmediata y efectiva ante el acto violento ocurrido.

Integración al Puesto de Mando Unificado

El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl González Flechas, declaró en la mañana de este martes que los dos nuevos funcionarios ya se encuentran integrados al Puesto de Mando Unificado (PMU) junto a otras agencias de seguridad involucradas en el caso. Este puesto de comando será liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien supervisa la articulación entre las distintas fuerzas de seguridad estatal.

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Coordinación entre Fiscalía, Policía y CTI

Según señaló González, los fiscales tienen la función primordial de coordinar los equipos de policía judicial de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la atención de los actos urgentes que surjan durante la investigación. Se estableció un protocolo para el desarrollo de las labores investigativas necesarias que permitan establecer con precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos de violencia.

Identificación de responsables y estructura terroristas

El objetivo estratégico de la investigación es identificar a quienes habrían ordenado y ejecutado la acción violenta, así como a las personas involucradas en la planeación, coordinación y financiación de la trama terrorista. El fiscal indicó que el principal sospechoso del ataque es el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), identificado como la disidencia guerrillera que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido por el alias de Iván Mordisco.

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Jefes operativos y ejecución del ataque

Se ha determinado que la orden habría sido planeada por Ómar Pardo Galeano, apodado Antonio Medina, quien ejerce como jefe del Comando Conjunto de Oriente. Esta estructura del EMC es la responsable de delinquir en los departamentos del Meta, Casanare y Arauca, y delegó la ejecución directa en el frente 39 Arsecio Niño.

Detalles de la ejecución y próximos pasos

Dentro del frente 39 Arsecio Niño, se señala a un delincuente conocido por el alias de Patón como el encargado de realizar la ejecución material del atentado. La Fiscalía mantiene la investigación en curso para esclarecer todos los detalles del caso y sancionar a los responsables legales de este ataque contra la población civil de Villavicencio.