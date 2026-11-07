Fiscalía desmantela banda 'Venus' por hurtos en conciertos de Bogotá

La Fiscalía General imputa seis miembros de la estructura 'Venus' por hurto calificado en eventos masivos de Bogotá y otras ciudades tras una investigación que reveló el uso de identidades falsas.

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red criminal organizada que utilizaba la alta afluencia de personas en eventos públicos para cometer hurtos de equipos tecnológicos y dispositivos móviles. Esta estructura, identificada bajo el nombre en clave de 'Venus', operó principalmente en Bogotá y se extendió a diversas ciudades del territorio nacional, aprovechando la distracción generalizada en ferias y festivales.

Metodología delictiva y uso de identidades falsas

La investigación judicial reveló que los miembros de esta banda no recurrían a la violencia física para acceder a sus víctimas, sino que dependían del engaño y la infiltración. Sus integrantes viajaban desde la capital hasta las localidades donde se llevarían a cabo conciertos, fiestas, verbenas y actividades culturales, presentándose ante organizadores y asistentes como funcionarios legítimos de alcaldías, secretarías o personal de logística.

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Una vez dentro de las instalaciones, la organización se dividía en grupos estratégicos para maximizar el éxito de sus robos. Mientras un sector identificaba los puntos de mayor concentración de público y rastreaba dispositivos de gama alta, otro grupo se encargaba de distraer al personal de seguridad y logística. Esta maniobra permitía que un equipo específico se apoderara de los objetos sin ser detectado por las autoridades encargadas de la vigilancia.

Primer caso documentado y expansión de la investigación

El primer hecho ilícito que inició el rastreo de la Fiscalía ocurrió durante una feria en San Gil, Santander, en el año 2024, donde se registró el hurto de un equipo de sonido profesional. Desde ese evento, las autoridades desplegaron múltiples actividades de policía judicial que culminaron con la individualización y vinculación procesal de seis personas presuntamente responsables de la organización.

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Tras identificar el modus operandi, la investigación expandió su alcance para documentar al menos diez casos delictivos vinculados a la estructura. Seis individuos fueron señalados como los autores materiales e intelectuales de estos hechos, los cuales incluyeron no solo robos en eventos masivos, sino también sustracciones en comercios y parques de diversión a lo largo del territorio nacional.

Tipos de víctimas y montos de perjuicio económico

Los bienes sustraídos por la banda eran predominantemente equipos tecnológicos de alto valor y dispositivos médicos especializados. Entre los casos más relevantes detectados por las autoridades figuran la sustracción de un desfibrilador externo automático en un establecimiento de comercio en Bogotá, el cual estaba valuado en 8 millones de pesos.

Adicionalmente, se documentó el hurto de una tableta digital en poder de un ciudadano que se encontraba en un parque de diversiones, así como la robo de una consola de sonido en un local comercial con un costo superior a los 12 millones de pesos. La Fiscalía señala que la organización también se atribuye varios robos de computadores personales y equipos de sonido de alta gama destinados a producciones audiovisuales y musicales.

Identificación de los procesados y cargos imputados

Los seis integrantes de 'Venus' que fueron capturados y procesados son Carlos Alberto Hidalgo Quiroga, Marisol Prada Marín, Enrique Ortiz Salazar (alias Conejo), Juan Carlos Mogollón Guaqueta, Cristian Federico Estévez Macías y William Andrés Moncada Gámez (alias Taxista). Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó formalmente los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y hurto agravado.

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Tras ser imputados, todos los procesados fueron sometidos a una medida de aseguramiento que los obliga a permanecer recluidos en centros carcelarios. La Fiscalía mantiene la investigación abierta para recabar pruebas adicionales y determinar si existen vínculos con otros episodios criminales no yet documentados en otras regiones del país.