Fiscalía desmantela red de uniformes para grupos armados en Bogotá

Autoridades colombianas incautaron telas y maquinaria en Kennedy, Engativá y Usme para detener la fabricación ilegal de uniformes para el crimen organizado en la capital.

La Fiscalía General de la Nación ejecutó una operación de seguridad estratégica bajo la iniciativa Bogotá camine segura, culminada este viernes 13 de noviembre de 2026. Las autoridades lograron identificar e intervenir cuatro talleres clandestinos en Bogotá dedicados a la confección de uniformes y venta de accesorios para grupos armados y terroristas. Estas unidades operaban en inmuebles ubicados en las localidades de Kennedy, Engativá y Usme.

Desmantelamiento de Talleres Clave en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación descubrió una red de fabricación militar oculta detrás de negocios de artículos militares y diversas residencias. Los investigadores establecieron que estos puntos satélites producían y almacenaban prendas y elementos de uso militar con destino a grupos terroristas en el norte del país. Este hallazgo es el resultado de un trabajo investigativo exhaustivo coordinado por la Policía de Bogotá.

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Bogotá lideró la coordinación con la Fiscalía. Este trabajo conjunto permitió realizar cuatro diligencias de registro y allanamiento. Las operaciones se enfocaron en los barrios Patio Bonito, Britalia y San Andrés de los Altos, ubicados respectivamente en las localidades de Kennedy, Engativá y Usme.

Incautación de Evidencias y Armas

Durante las verificaciones en los inmuebles, las autoridades incautaron un arsenal significativo para la investigación. El registro incluyó un arma de fuego, munición, nueve máquinas de coser industriales y tres teléfonos celulares. También se decomisaron dos computadores portátiles, uniformes completos y cientos de metros de tela.

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Material Clave para la Justicia

El material encontrado servirá como evidencia clave para avanzar en la investigación judicial. Las autoridades necesitan establecer el alcance total de esta actividad ilegal, así como las conexiones con posibles destinatarios de los elementos confeccionados. Se presume que el responsable utilizaba un establecimiento comercial de artículos militares como fachada.

Detenciones y Cargos Penales

Durante los procedimientos operativos, una persona logró ser capturada por las autoridades competentes. Este individuo enfrenta investigaciones por presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. La intervención de la Fiscalía General de la Nación refuerza la estrategia integral de seguridad en la capital.

Impacto en la Lucha Contra el Crimen

La captura y el desmantelamiento de esta red representa un golpe significativo para la logística de los grupos armados. Al cortar el suministro de uniformes y accesorios, se dificulta la operatividad de estas organizaciones en regiones del norte. La Fiscalía continúa investigando la estructura completa de la red para identificar a otros implicados y sus posibles vínculos con el crimen organizado.