Fiscalía despliega plan especial para elecciones presidenciales en Colombia

La Fiscalía General de la Nación de Colombia activó un operativo con 285 servidores para atender denuncias y judicializar delitos electorales durante las elecciones presidenciales, con presencia en municipios priorizados.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia dispuso un plan especial para acompañar la jornada de elecciones presidenciales de este domingo, con el objetivo de asegurar la atención inmediata de denuncias y la judicialización de conductas que puedan constituir delitos electorales .

El dispositivo contará con 285 servidores, entre fiscales, asistentes e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes estarán desplegados en municipios priorizados del departamento. Estos equipos tendrán la responsabilidad de recibir denuncias, adelantar investigaciones y activar actos urgentes conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

La estrategia incluye la designación de fiscales enlace con disponibilidad exclusiva durante la jornada, la identificación de zonas de mayor riesgo y la coordinación con autoridades competentes para garantizar la eficacia de las actuaciones judiciales. Los municipios priorizados incluyen Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia, Sabanalarga, Baranoa, Polonuevo, Palmar de Varela, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Manatí y Repelón. La Fiscalía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta ilícita que busque afectar el normal desarrollo de la jornada.

Para ello, están disponibles los siguientes canales: la página web de la Fiscalía General de la Nación www.fiscalia.gov.co, en el botón de Denuncia fácil, y la línea celular #623 URIEL





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiscalía Elecciones Presidenciales Delitos Electorales Colombia CTI Denuncias

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Colombia está lista para votar en Paz Electoral”: Gregorio Eljach, Procurador GeneralEl jefe del Ministerio Público hizo un llamado a respetar los resultados de las urnas y destacó que la iniciativa Paz Electoral ha contribuido a fortalecer la confianza ciudadana y la protección de las instituciones democráticas.

Read more »

Por vencimiento de términos, defensa pide libertad de presuntos asesinos de fiscal Norbey RuizLa vista pública fue aplazada por el juez para notificar a los familiares de la víctima.

Read more »

Fiscal acusa a médico de abuso sexual contra menores en consultaUna fiscal de la UENNA imputó el cargo de abuso sexual a un médico que habría aprovechado su rol profesional para agredir a dos niñas durante consultas generales. Las menores fueron acompañadas por sus padres y abuelas, quienes no pudieron advertir las agresiones. Este hecho se conoce en la misma semana en que otro caso de agresión sexual contra una bebé de seis meses sacudió al departamento del Tolima.

Read more »

Colombia, la rebelión en la granja, y la Paloma libertadora esperanza para ColombiaPor: Jennifer Gallón

Read more »