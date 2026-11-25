La Fiscalía reveló que se encontraron armas traumáticas, de juguete y artefactos simulados tras el operativo de rescate en el Éxito de La Castellana, Cartagena.

La Fiscalía General de la Nación confirmó públicamente el inventario detallado de los elementos recuperados durante el operativo policial que puso fin a la toma de rehenes en el almacén Éxito ubicado en el sector de La Castellana, en Cartagena. Las autoridades revelaron que entre el material incautado se encuentran una escopeta traumática, dos armas traumáticas, dos armas de juguete y varios artefactos explosivos simulados, hallados tras la liberación de 87 personas retenidas por delincuentes.

Inventario forense de armamento incautado

Los investigadores del Servicio de Inteligencia y Contrainteligencia (SIJÍN) de la Policía Metropolitana de Cartagena iniciaron la recolección de material probatorio en las horas posteriores al rescate. Este material forense será integrado al expediente judicial junto con otros indicios clave, como las grabaciones de los sistemas de seguridad del comercio y los testimonios de los 87 sobrevivientes que permanecieron en el lugar.

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Las autoridades destacaron que los especialistas deben realizar evaluaciones técnicas exhaustivas para determinar las características exactas y el funcionamiento potencial de los elementos recuperados. La presencia de armas traumáticas y simuladores de explosivos evidencia el alto nivel de riesgo que enfrentó la unidad especial durante la intervención, la cual se llevó a cabo en la madrugada del miércoles 25 de noviembre.

Negociaciones y desenlace del asalto

La crisis se originó la mañana del martes 24 de noviembre, cuando varios sujetos intentaron asaltar un camión de valores en las inmediaciones del establecimiento comercial. Tras la reacción inmediata de las fuerzas de seguridad, los presuntos responsables se refugiaron dentro del almacén Éxito, secuestrando a trabajadores y clientes para garantizar su impunidad.

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Durante las más de 16 horas de cautiverio, los captores presentaron exigencias de tipo económico y logístico para facilitar su huida. El proceso de liberación progresiva permitió que algunas víctimas salieran con vida, mientras las negociaciones avanzaban bajo la supervisión de los expertos en crisis de la Fiscalía y la Fuerza Pública.

Balance de muertos, capturados y consecuencias legales

El balance final de la operación de resgate confirma la muerte de uno de los presuntos implicados y la captura de varios sospechosos que serán presentados ante los jueces de control de garantías. La autoridad policial utilizó tácticas de asalto controlado para ingresar al establecimiento y extraer a las personas que permanecían retenidas en las últimas horas del incidente.

Un fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado adelantará el trámite de imputación por secuestro extorsivo y otros delitos que se determinen durante la investigación. Este procedimiento legal busca sancionar la privación de la libertad de los 87 ciudadanos y asegurar la respuesta judicial ante la violencia ejercida en el sector comercial de La Castellana.