La Fiscalía reveló las armas letales y de juguete utilizadas por los secuestradores en el Éxito de La Castellana durante el operativo que resultó en la liberación de rehenes y la muerte de uno de los criminales el 25 de noviembre.

La Fiscalía General de la Nación confirmó el miércoles 25 de noviembre los elementos bélicos empleados por los delincuentes que mantuvieron secuestrados a un grupo de personas durante más de 17 horas en el supermercado Éxito de La Castellana en Cartagena. El incidente surgió tras un intento fallido de asalto a un camión de valores, lo que motivó que los agresores se refugiaran en el establecimiento comercial y tomaran rehenes hasta la intervención de las fuerzas del Estado.

Detalle de armas letales y falsas

El inventario oficial presentado por la Fiscalía, basado en el balance final de la Policía Nacional, identifica el uso de una escopeta traumática calibre 12 Gauge y dos pistolas traumáticas calibre 9 milímetros PA. Las armas de fuego reales corresponden a una marca Retay modelo XPRO y otra de marca Ekol modelo Firat Mágnum K, cada una con sus respectivos proveedores registrados. Además, los presuntos delincuentes utilizaron dos armas de fogueo o juguete que disparan balines de plástico sin causar daño letal, las cuales son réplicas exactas de las pistolas Glock 17 y Glock 26.

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Desarrollo operativo y liberación de rehenes

El operativo de rescate culminó con la evacuación segura de 68 personas, conformadas por 31 hombres y 37 mujeres. De este total, 58 personas fueron liberadas al final de la jornada y otras 10 salieron durante las negociaciones con el Grupo de Apoyo al Libre de Ansiedad (Gaula) De La Espriella. La Policía Nacional ejecutó la captura de dos de los tres delincuentes tras dar de baja al individuo que presuntamente era el líder del grupo criminal.

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Respuesta presidencial y estrategia estatal

El presidente Gustavo Petro calificó de impecable y exitoso el manejo de la crisis, señalando que la acción contundente del Estado envía un mensaje claro a quienes desafían la autoridad. Petro afirmó que los responsables encontrarán una respuesta letal por parte del Gobierno y la fuerza pública, recordando que el secuestro conlleva penas de 40 a 50 años de prisión. El mandatario agradeció al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por su presencia inmediata durante la emergencia y felicitó a la Policía y a las Fuerzas Militares.

Cronología de los hechos violentos

La situación crítica comenzó el martes 24 de noviembre poco después de las 8:00 a. m., cuando hombres armados ingresaron al almacén buscando asaltar un carro de valores. Las cámaras de seguridad alertaron a los operadores, quienes activaron los botones de pánico, pero los delincuentes se refugiaron en el local reteniendo a cerca de 30 personas inicialmente. La madrugada del miércoles marcó el inicio de la operación militar con 30 comandos de unidades especializadas y apoyo aéreo, culminando a la 1:40 a. m. Aunque Petro mencionó cinco delincuentes, un rehén liberado indicó que el grupo estaba compuesto por tres individuos.