Fiscalía imputó cargos contra exgerente de Petro por presunta violación de topes electorales, alcanzados en campañas

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Ricardo Roa Barragán, quien fuera gerente de la campaña de Gustavo Petro en 2022. Se le acusa de presunta violación de topes electorales, alcanzados en la campaña en todo y en parte, según la investigación fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presunto incumplimiento de tope de gastos electorales.

Según la Fiscalía, Roa tuvo la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las normas electorales y el respeto a los límites de financiamiento, y su control de los gastos no constituía solo una formalidad administrativa, sino una garantía de transparencia y equilibrio democrático en la campaña presidencial. La Fiscalía también investigó gastos adicionales y ajustes en la campaña, que superaron los límites establecidos por la autoridad electoral en las primeras y segundas rondas electorales





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