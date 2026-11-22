La Fiscalía de Bogotá imputó a alias Alien por amenazas y uso ilícito de redes sociales contra Abelardo De La Espriella y sus escoltas, encontrando 90 videos en TikTok.

La Fiscalía General de la Nación en Bogotá imputó formalmente a un hombre identificado como alias Alien por los delitos de amenazas y utilización ilícita de las redes de comunicaciones. Esta acción judicial responde a la difusión de contenido en la plataforma TikTok dirigido específicamente contra el senador Abelardo De La Espriella y los miembros de su esquema de seguridad personal. El anuncio oficial confirmó que las autoridades identificaron 90 videos amenazantes y incautaron nueve elementos físicos durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación.

Mecanismo de la Imputación y Evidencia Digital

El proceso legal iniciado contra alias Alien se fundamenta en la evidencia digital recabada por las autoridades competentes. Según el pronunciamiento de Abelardo De La Espriella, el investigado utilizaba su cuenta en TikTok para publicar grabaciones que contenían mensajes intimidatorios. Estos videos no solo buscaban atacar la integridad del senador, sino que también apuntaban a los uniformados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional encargados de su protección.

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Los cargos atribuidos al sospechoso son dos: amenazas y utilización ilícita de redes de comunicaciones. La Fiscalía estableció que el denunciado presuntamente amenazaba con revelar información reservada sobre los integrantes de la fuerza pública y sus familias. Esta escalada de agresividad a través de medios digitales constituye el núcleo de la imputación presentada por el Ministerio Público en la capital colombiana.

Durante la diligencia judicial, los agentes pudieron identificar un total de 90 videos que formaban parte de la campaña de hostigamiento. Además, se incautaron nueve elementos considerados de interés para la investigación. El anuncio oficial no especifica la naturaleza exacta de estos objetos incautados, ni indica si se trató de dispositivos electrónicos como teléfonos o computadores, ni revela la dirección específica donde se realizó el allanamiento.

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Posición de Abelardo De La Espriella y el Anonimato Digital

Abelardo De La Espriella difundió la noticia de la imputación a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, el político cuestionó el uso del anonimato en las plataformas digitales para intimidar a figuras públicas y sus equipos de protección. Su posición fue clara al señalar que ocultar el rostro o la identidad en internet no impide que las autoridades identifiquen y procesen a quienes realicen este tipo de conductas delictivas.

El senador insistió en que el anonimato no ofrece impunidad ante la ley cuando se cometen delitos graves. Esta declaración refleja su postura firme contra la cyberintimidación y el acoso digital sistemático. Al responsabilizar a alias Alien, De La Espriella buscó poner en conocimiento público la labor de las autoridades y disuadir futuras agresiones contra su vida y la de sus escoltas.

Es importante aclarar que el anuncio de imputación no constituye una condena definitiva. Según el glosario de la Fiscalía, un imputado es una persona a quien se atribuye la comisión de un delito, pero que todavía no ha sido declarada culpable por un juez. Este estatus garantiza al investigado sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a una defensa adecuada y un juicio justo.

Impacto y Próximos Pasos en el Caso

Por el momento, el avance más concreto en el caso es la formalización de la imputación contra alias Alien. Los datos precisos que maneja la Fiscalía son los 90 videos identificados y los nueve elementos incautados. No se ha hecho pública ninguna decisión sobre la aceptación de cargos por parte del investigado ni sobre una posible medida de aseguramiento.

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La información disponible no permite afirmar que el hombre haya sido enviado a prisión o que exista una sentencia condenatoria en su contra. El proceso judicial continúa y corresponde a las siguientes etapas determinarán la responsabilidad penal final. La investigación se centra en establecer la veracidad de las amenazas y la conexión directa entre el contenido publicado y el daño moral o psicológico causado.

El caso destaca la creciente intersección entre el uso de redes sociales y la seguridad personal de los líderes políticos. La incautación de elementos y la identificación de 90 videos demuestran la capacidad de las autoridades para rastrear y actuar ante el cibercrimen. Cualquier actualización sobre medidas de protección o resoluciones judiciales será parte del seguimiento legal en curso.