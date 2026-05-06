Fiscalía imputa a cuatro dragoneantes del INPEC por abusos sexuales contra una reclusa en Medellín

La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro funcionarios del INPEC, acusados de cometer abusos sexuales contra una reclusa en el Complejo de Alta y Mediana Seguridad 'El Pedregal' en Medellín. Los hechos, que habrían ocurrido entre septiembre de 2024 y enero de 2025, involucran un patrón sistemático de violencia y manipulación contra una mujer con trastorno mental.

La Fiscalía General de la Nación ha impuesto medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro funcionarios del INPEC , acusados de cometer múltiples abusos sexuales contra una reclusa en el Complejo de Alta y Mediana Seguridad 'El Pedregal', ubicado en Medellín .

Los imputados, identificados como Germán David Cartagena, Yhojan Estiben López Ángel, Adrián Leonardo Parra Martínez y Jhorman Andrés Palomino Ricardo, habrían aprovechado su posición de autoridad y la vulnerabilidad de la víctima para perpetrar los delitos. Según la investigación dirigida por una fiscal de la Seccional Medellín, los abusos se habrían producido de manera sistemática entre septiembre de 2024 y enero del presente año en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE).

El ente acusador reveló un patrón de conducta perturbador: los uniformados habrían inducido a la mujer, quien sufre un trastorno mental, al consumo de alcohol y sustancias estupefacientes para dejarla en estado de indefensión. En el caso de Cartagena, se registraron más de 15 agresiones bajo esta modalidad, además del cobro de las sustancias ilícitas que ingresaba al penal.

Por su parte, López Ángel habría aprovechado su rol de custodio encargado de traslados para abusar de la víctima en al menos 30 ocasiones. Los otros dos implicados, Parra Martínez y Palomino Ricardo, también habrían suministrado narcóticos y dispositivos móviles como medios para facilitar los actos sexuales. A pesar de la solidez de las pruebas presentadas, ninguno de los procesados aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. Actualmente, permanecen recluidos mientras avanza el proceso penal en su contra.

La Fiscalía ha destacado la gravedad de los hechos, señalando que se trata de un caso que evidencia la vulneración de derechos fundamentales en el sistema carcelario colombiano. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, ha sido trasladada a un centro de protección mientras se garantiza su seguridad y acceso a servicios de salud mental. Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar una investigación exhaustiva y un juicio justo.

Este caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, reavivando el debate sobre la necesidad de reformas en el sistema penitenciario para prevenir abusos y proteger a las personas más vulnerables





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