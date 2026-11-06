Fiscalía imputa a exgerente de campaña de Santos por fraude con fondos de Odebrecht

La Fiscalía imputa a Roberto Prieto Uribe por ocultar un millón de dólares de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos, generando cargos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General de la Nación formuló imputación penal contra Roberto Prieto Uribe, expresidente ejecutivo de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, por dos delitos graves: fraude procesal y enriquecimiento ilícito. La acusación central sostiene que Prieto ocultó deliberadamente un millón de dólares aportados por la constructora brasileña Odebrecht, recursos que fueron empleados para financiar estudios de opinión y estrategia electoral sin constar en las cuentas oficiales.

Detalles del fraude y mecanismos de ocultamiento

Según la hipótesis investigativa, la multinacional brasileña destinó ese millón de dólares a financiar investigaciones de opinión y estrategias publicitarias con el fin de favorecer la reelección del entonces mandatario. Este apoyo financiero buscaba acercarse al Gobierno de turno debido al interés de la empresa en el proyecto de infraestructura Ruta del Sol II. El dinero no ingresó directamente a Colombia; en su lugar, Odebrecht suscribió un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington Ventures, entidad vinculada a la agencia de publicidad Sancho BBDO, para ejecutar dichos estudios.

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Los servicios contratados por Paddington Ventures incluían la evaluación de piezas publicitarias, la medición de la percepción ciudadana, el análisis del comportamiento electoral y recomendaciones estratégicas específicas para la campaña. La Fiscalía señala que, mediante esta estructura, se omitieron registrar los ingresos y gastos correspondientes en los informes presentados a las autoridades electorales, manipulando así la transparencia financiera del proceso.

Posiciones y argumentos de la investigación fiscal

La acusación fiscal detalla que Roberto Prieto Uribe obtuvo para el Partido de La U un incremento patrimonial no justificado por la suma de 13.461.287.446 pesos. Este beneficio se soportó en documentos falaces que omitieron reportar la donación en especie de Odebrecht y los pagos realizados a la empresa panameña. La fiscalía argumenta que esta omisión indujo a error a las autoridades electorales y constituyó una violación directa a las normas de financiamiento político.

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En el informe presentado para la primera vuelta electoral, Prieto entregó al tribunal electoral cuentas de campaña con 13.503 millones de pesos en gastos, pero dejó por fuera el millón de dólares aportado por Odebrecht. Si se incluye ese aporte, los gastos totales habrían superado el límite legal en casi 1.910 millones de pesos, alcanzando 15.463 millones, frente a un tope permitido de 13.552 millones. En el reporte para la segunda vuelta, con gastos de 9.475 millones, tampoco se registraron dichas donaciones ni se mencionaron los servicios financiados por la constructora.

Impacto real y próximos pasos legales

Como consecuencia de la presunta omisión, la Fiscalía calcula que la campaña recibió indebidamente en total 13.461 millones de pesos del Estado, procedentes de la reposición de votos y financiación previa. Específicamente, se estima que se recibieron 6.576 millones por reposición de votos y 6.884 millones de financiación previa, fondos que, según el ente acusador, no correspondían al monto legalmente autorizado.

Si se declara culpable, Prieto podría enfrentarse a penas de entre seis y quince años de prisión. Este nuevo proceso judicial se suma a una sanción previa de la Procuraduría en 2023, que lo inhabilitó por 12 años hasta 2035 y lo multó con 50.5 millones de pesos debido a las falsedades entregadas en los informes de ingresos y gastos al CNE. Paralelamente, la Fiscalía archivó recientemente otro proceso relacionado con un contrato de publicidad de 2015 por 2.500 millones, concluyendo que los servicios contratados sí se realizaron y que los pagos estaban justificados.