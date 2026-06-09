Fiscalía imputa a presidente de Ecopetrol por tráfico de influencias y Abelardo de la Espriella anuncia cambios si gana la presidencia

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, fue imputado por presunto tráfico de influencias alfavorecer a un contratista. Abelardo de la Espriella promete cambios en la estatal y señala a políticos del Atlántico.

La fiscalía ha imputado a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol , por el presunto delito de tráfico de influencias. Según la acusación, Roa habría favorecido al contratista Juan Guillermo Mancera con contratos de empresas vinculadas a la estatal petrolera, a cambio de un negocio relacionado con un apartamento en una exclusiva zona de Bogotá.

La fiscal delegada detalló que entre agosto de 2024 y enero de 2025, Roa, en su calidad de servidor público y máxima autoridad ejecutiva del grupo empresarial, habría utilizado su posición para solicitar al presidente de Hocol, empresa de la cual Roa había sido miembro de la junta directiva hasta septiembre de 2025, que beneficiara a Mancera con oportunidades de negocio. Este caso ha generado una fuerte reacción por parte del abogado Abelardo de la Espriella, quien ha arremetido contra Roa y ha prometido cambios en Ecopetrol si llega a la Presidencia.

Además, De la Espriella señaló a líderes políticos del Atlántico por una supuesta compra de votos, aunque ese extremo no se desarrolla en el texto principal. Paralelamente, la JEP excluyó al teniente coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha, comandante del Batallón La Popa, por considerar que no dijo la verdad en su proceso. La noticia está protegida por derechos de autor y su reproducción está prohibida sin autorización





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